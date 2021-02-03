Анжеліка Терлюга поділилася знімками зі зборів у Дубаї.

Чемпіонка Європи з карате Анжеліка Терлюга порадувала своїх підписників новими фото.

На даний момент каратистка поєднує тренування і відпочинок в Дубаї.

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Терлюга опублікувала у себе в Instagram кілька ефектних фото, на яких вона постала в купальнику, продемонструвавши свою розкішну фігуру.

"Я привезу додому гарну засмагу і гарний настрій, як після відпочинку, незважаючи на те, що у нас постійно проходять тренування. Заряджаюся по максимуму", "Насолоджуюся моментом. Можна залишуся в цьому раю?", "Найприємніша частина наших зборів - це райський відпочинок", - підписує свої фото спортсменка.

"Яка ти красива", "Тут все ідеально", "Бомба", "Ну ось, ще пара тисяч хлопців закохалися", "Ідеальна фігура", - коментують підписники.

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Автор: Антон Дудар