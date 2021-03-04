В чемпіонаті Аргентини з жіночого баскетболу між клубами "Рокамора" та "Велес Сарсфілд" відбулася рідкісна сцена для професійного спорту.
В трансляцію матчу потрапив епізод як гравчиня Антонелла Гонсалес, сидячи на лаві запасних, годувала своє 11-місячне немовля молоком з грудей.
Сама жінка після поєдинку сказала, що й подумати не могла, який резонанс спричинить ця фізіологічна процедура. Вона підкреслила, що її приклад може допомогти іншим жінкам, які сумніваються чи варто після пологів повертатися у професійний спорт.
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