Едді Джонсон двічі брав участь у Матчі всіх зірок ліги.

Колишній баскетболіст НБА Едді Джонсон помер у віці 65 років, відбуваючи довічне ув'язнення у в'язниці.

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Про це повідомляє Yahoo Sports.

Причини смерті виправна установа у Флориді (США) не уточнила.

Едді Джонсон виступав у НБА за "Атланту", "Клівленд"і "Сіетл" на позиції атакувального захисника з 1977-го по 1987-й рік. Він двічі ставав учасником матчу всіх зірок НБА (1980, 1981).

Баскетболіст завершив свою кар'єру через вживання кокаїну. "Сіетл" відрахував Джонсона, а НБА призначила йому довічну дискваліфікацію.

Проживаючи у Флориді, Джонсон десятки разів затримувався поліцією через наркотики, а також відбував терміни за грабіж і шахрайство. У 2006-му році він був засуджений до довічного ув'язнення за зґвалтування неповнолітньої дівчинки.

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Переклад: Данило Слесь