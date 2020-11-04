Колишній баскетболіст НБА Едді Джонсон помер у віці 65 років, відбуваючи довічне ув'язнення у в'язниці.
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Про це повідомляє Yahoo Sports.
Причини смерті виправна установа у Флориді (США) не уточнила.
Едді Джонсон виступав у НБА за "Атланту", "Клівленд"і "Сіетл" на позиції атакувального захисника з 1977-го по 1987-й рік. Він двічі ставав учасником матчу всіх зірок НБА (1980, 1981).
Баскетболіст завершив свою кар'єру через вживання кокаїну. "Сіетл" відрахував Джонсона, а НБА призначила йому довічну дискваліфікацію.
Проживаючи у Флориді, Джонсон десятки разів затримувався поліцією через наркотики, а також відбував терміни за грабіж і шахрайство. У 2006-му році він був засуджений до довічного ув'язнення за зґвалтування неповнолітньої дівчинки.
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