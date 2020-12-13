13 грудня відбулася заключна гонка "Формули-1" в сезоні-2020 - Гран-прі Абу-Дабі.
Переможцем гонки став представник "Ред Булл" Макс Ферстаппен, який стартував з поул-позиції. Він здобув десяту перемогу в кар'єрі і другу в сезоні.
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Також на подіум потрапили представники "Мерседеса" - Валттері Боттас і чемпіон сезону Льюїс Хемілтон.
Гран-прі Абу-Дабі. Топ-10
1. Макс Ферстаппен (Нідерланди, "Ред Булл")
2. Валттері Боттас (Фінляндія, "Мерседес") - відставання 15,976
3. Льюїс Хемілтон (Великобританія, "Мерседес") - 18,415
4. Александр Албон (Таїланд, "Ред Булл") - 19,987
5. Ландо Норріс (Великобританія, "Макларен") - 60,729
6. Карлос Сайнс (Іспанія, "Макларен") - 65,622
7. Даніел Ріккардо (Австралія, "Рено") - 74,168
8. П'єр Гаслі (Франція, "АльфаТаурі") - 89,325
9. Естебан Окон (Франція, "Рено") - 100,569
10. Ленс Стролл (Канада, "Рейсінг Пойнт") - 102,738
Підсумки сезону. Особистий залік. Топ-10
1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 347 очок
2. Валттері Боттас ("Мерседес") - 223 очки
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 214 очок
4. Серхіо Перес ("Рейсінг Пойнт") - 125 очок
5. Даніель Ріккардо ("Рено") - 118 очок
6. Карлос Сайнс ("Макларен") - 105 очок
7. Александр Албон ("Ред Булл") - 105 очок
8. Шарль Леклер ("Феррарі") - 98 очок
9. Ландо Норріс ("Макларен") - 97 очок
10. П'єр Гаслі ("АльфаТаурі") - 75 очок
Підсумки сезону. Кубок конструкторів. Топ-10
1. "Мерседес" - 573 очки
2. "Ред Булл" - 319 очок
3. "Макларен" - 202 очки
4. "Рейсинг Пойнт" - 195 очок
5. "Рено" - 181 очко
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