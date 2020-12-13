Чемпіонат Формули-1 в сезоні 2020 завершено.

13 грудня відбулася заключна гонка "Формули-1" в сезоні-2020 - Гран-прі Абу-Дабі.

Переможцем гонки став представник "Ред Булл" Макс Ферстаппен, який стартував з поул-позиції. Він здобув десяту перемогу в кар'єрі і другу в сезоні.

Читайте такожБолід Формули-1 спалахнув під час тренування (відео)

Також на подіум потрапили представники "Мерседеса" - Валттері Боттас і чемпіон сезону Льюїс Хемілтон.

Гран-прі Абу-Дабі. Топ-10

1. Макс Ферстаппен (Нідерланди, "Ред Булл")

2. Валттері Боттас (Фінляндія, "Мерседес") - відставання 15,976

3. Льюїс Хемілтон (Великобританія, "Мерседес") - 18,415

4. Александр Албон (Таїланд, "Ред Булл") - 19,987

5. Ландо Норріс (Великобританія, "Макларен") - 60,729

6. Карлос Сайнс (Іспанія, "Макларен") - 65,622

7. Даніел Ріккардо (Австралія, "Рено") - 74,168

8. П'єр Гаслі (Франція, "АльфаТаурі") - 89,325

9. Естебан Окон (Франція, "Рено") - 100,569

10. Ленс Стролл (Канада, "Рейсінг Пойнт") - 102,738

Підсумки сезону. Особистий залік. Топ-10

1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 347 очок

2. Валттері Боттас ("Мерседес") - 223 очки

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 214 очок

4. Серхіо Перес ("Рейсінг Пойнт") - 125 очок

5. Даніель Ріккардо ("Рено") - 118 очок

6. Карлос Сайнс ("Макларен") - 105 очок

7. Александр Албон ("Ред Булл") - 105 очок

8. Шарль Леклер ("Феррарі") - 98 очок

9. Ландо Норріс ("Макларен") - 97 очок

10. П'єр Гаслі ("АльфаТаурі") - 75 очок

Підсумки сезону. Кубок конструкторів. Топ-10

1. "Мерседес" - 573 очки

2. "Ред Булл" - 319 очок

3. "Макларен" - 202 очки

4. "Рейсинг Пойнт" - 195 очок

5. "Рено" - 181 очко

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар