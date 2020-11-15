Британський пілот "Мерседеса" Льюїс Хемілтон став семиразовим чемпіоном Формули-1.
Хемілтон достроково гарантував собі чемпіонський титул за підсумками Гран-прі Туреччини.
На стартовій решітці британець був лише шостим, але потім піднявся у топ-5, а після хвилі піт-стопів в середині гонки вийшов в лідери і почав нарощувати відрив від переслідувачів. Другим до фінішу прийшов Серхіо Перес з "Рейсінг Пойнт", а третім - гонщик "Феррарі" Себастьян Феттель.
Гран-прі Туреччини. Топ-10
1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 58 кіл
2. Серхіо Перес ("Рейсінг Пойнт") - відставання 31,633
3. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 31,960
4. Шарль Леклер ("Феррарі") - 33,858
5. Карлос Сайнс ("Макларен") - 34,363
6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 44,873
7. Александер Албон ("Ред Булл") - 46,484
8. Ландо Норріс ("Макларен") - 61,259
9. Ленс Стролл ("Рейсінг Пойнт") - 72, 353
10. Даніел Ріккардо ("Рено") - 95,460
Сьомий титул Хемілтона став повторенням рекорду легендарного німця Міхаеля Шумахера. Їх найближчий переслідувач - аргентинець Хуан Мануель Фанхіо, на рахунку якого п'ять чемпіонств.
Хемілтон став чемпіоном у четвертий рік поспіль. При цьому шість своїх перемог у сезонах він здобув у складі "Мерседеса", а ще одну - коли виступав за "Макларен" у 2008-му році.
Формула-1 в сезоні 2020: головне
- Через пандемію коронавірусу сезон 2020 року стартував пізніше запланованого, а календар було скорочено до 17 гонок. Організаторам довелося скасувати етапи в Австралії, Північній і Південній Америці, а також більшості країн Азії.
- "Мерседес" достроково виграв Кубок Конструкторів після Гран-прі Емілії-Романьї.
- На Гран-прі Португалії Хемілтон перевершив рекорд Шумахера за кількістю перемог в гонках.
- До закінчення сезону залишилося провести ще три етапи. Хемілтон набрав 307 очок і став недосяжним для свого партнера по команді Валттері Боттаса (197). До трійки входить Макс Ферстаппен з "Ред Булл" (170).
- Наступний Гран-прі сезону пройде 29 листопада в Бахрейні.
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