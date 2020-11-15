Доля чемпіонства вирішувалася на Гран-прі Туреччини.

Британський пілот "Мерседеса" Льюїс Хемілтон став семиразовим чемпіоном Формули-1.

Хемілтон достроково гарантував собі чемпіонський титул за підсумками Гран-прі Туреччини.

На стартовій решітці британець був лише шостим, але потім піднявся у топ-5, а після хвилі піт-стопів в середині гонки вийшов в лідери і почав нарощувати відрив від переслідувачів. Другим до фінішу прийшов Серхіо Перес з "Рейсінг Пойнт", а третім - гонщик "Феррарі" Себастьян Феттель.

Гран-прі Туреччини. Топ-10

1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 58 кіл

2. Серхіо Перес ("Рейсінг Пойнт") - відставання 31,633

3. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 31,960

4. Шарль Леклер ("Феррарі") - 33,858

5. Карлос Сайнс ("Макларен") - 34,363

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 44,873

7. Александер Албон ("Ред Булл") - 46,484

8. Ландо Норріс ("Макларен") - 61,259

9. Ленс Стролл ("Рейсінг Пойнт") - 72, 353

10. Даніел Ріккардо ("Рено") - 95,460

Сьомий титул Хемілтона став повторенням рекорду легендарного німця Міхаеля Шумахера. Їх найближчий переслідувач - аргентинець Хуан Мануель Фанхіо, на рахунку якого п'ять чемпіонств.

Хемілтон став чемпіоном у четвертий рік поспіль. При цьому шість своїх перемог у сезонах він здобув у складі "Мерседеса", а ще одну - коли виступав за "Макларен" у 2008-му році.

Формула-1 в сезоні 2020: головне

Через пандемію коронавірусу сезон 2020 року стартував пізніше запланованого, а календар було скорочено до 17 гонок. Організаторам довелося скасувати етапи в Австралії, Північній і Південній Америці, а також більшості країн Азії.

"Мерседес" достроково виграв Кубок Конструкторів після Гран-прі Емілії-Романьї.

На Гран-прі Португалії Хемілтон перевершив рекорд Шумахера за кількістю перемог в гонках.

До закінчення сезону залишилося провести ще три етапи. Хемілтон набрав 307 очок і став недосяжним для свого партнера по команді Валттері Боттаса (197). До трійки входить Макс Ферстаппен з "Ред Булл" (170).

Наступний Гран-прі сезону пройде 29 листопада в Бахрейні.

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Автор: Данило Слесь