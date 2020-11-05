Гран-прі Саудівської Аравії пройде вперше в історії.

Формула-1 включила в календар наступного сезону Гран-прі Саудівської Аравії.

Про це повідомив офіційний сайт "Королівських гонок".

Сторони уклали довгостроковий контракт. Це буде міська гонка, яка пройде вночі в Джидді.

Саудівська Аравія дебютує у Формулі-1. Це буде четверта нічна гонка в календарі сезону. У темний час доби заїзди також проходять e Сінгапурі, Бахрейні та Абу-Дабі.

Варто відзначити, що етап пройде в Джидді по трасі міста не на постійній основі. З 2023 року гонка повинна переїхати на нову трасу до комплексу розваг, який будується на околиці Ер-Ріяда.

Формула-1: положення в чемпіонаті-2020

Льюїс Хемілтон з "Мерседеса" впевнено лідирує в сезоні. У нього в активі 282 очки. На другому місці - його напарник Валттері Боттас (197 очок), на третьому - Макс Ферстаппен з "Ред Булл" (162).

У Кубку конструкторів "Мерседес" став недосяжним для суперників (479 очок). На другому місці - "Ред Булл" (226), на третій позиції - "Рено" (135).

Хемілтон виграв минулий етап сезону - Гран-прі Емілії-Романьї.

Наступний етап Формули-1 пройде 15 листопада - Гран-прі Туреччини.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Данило Слесь