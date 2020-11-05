Формула-1 включила в календар наступного сезону Гран-прі Саудівської Аравії.
Про це повідомив офіційний сайт "Королівських гонок".
Сторони уклали довгостроковий контракт. Це буде міська гонка, яка пройде вночі в Джидді.
Саудівська Аравія дебютує у Формулі-1. Це буде четверта нічна гонка в календарі сезону. У темний час доби заїзди також проходять e Сінгапурі, Бахрейні та Абу-Дабі.
Варто відзначити, що етап пройде в Джидді по трасі міста не на постійній основі. З 2023 року гонка повинна переїхати на нову трасу до комплексу розваг, який будується на околиці Ер-Ріяда.
Coming in 2021...#SaudiArabianGP@SaudiArabianGPpic.twitter.com/F787sAxn1z— Formula 1 (@F1) November 5, 2020
Формула-1: положення в чемпіонаті-2020
- Льюїс Хемілтон з "Мерседеса" впевнено лідирує в сезоні. У нього в активі 282 очки. На другому місці - його напарник Валттері Боттас (197 очок), на третьому - Макс Ферстаппен з "Ред Булл" (162).
- У Кубку конструкторів "Мерседес" став недосяжним для суперників (479 очок). На другому місці - "Ред Булл" (226), на третій позиції - "Рено" (135).
- Хемілтон виграв минулий етап сезону - Гран-прі Емілії-Романьї.
- Наступний етап Формули-1 пройде 15 листопада - Гран-прі Туреччини.
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