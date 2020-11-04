Кабмін хоче зробити спорт більш популярним серед населення / фото УНІАН
Кабінет міністрів України затвердив стратегію розвитку фізичної культури та спорту в країні.
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Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.
Стратегія реалізовуватиметься у форматі трьох етапів до 2028 року.
Програма спрямована на популяризацію спорту серед українців, а також створення позитивного іміджу країни на міжнародній арені.
Ключові положення:
- Кількість людей, які регулярно займаються спортом, має зрости до 30% від усього населення країни.
- Створення п'яти сучасних центрів підготовки спортсменів на заході, сході, півночі, півдні та в центрі України.
- Посилення боротьби із застосуванням допінгу в спорті.
- Будівництво 25 спортивних комплексів в рамках Програми президента України.
- Проведення в Україні не менше 80 турнірів міжнародного рівня.
- Потрапляння збірної України до топ-21 медального заліку Олімпіади, а також топ-10 Паралімпіади, а також Дефлімпійських та Всесвітніх ігор.
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