Кабмін хоче зробити спорт більш популярним серед населення / фото УНІАН

Кабінет міністрів України затвердив стратегію розвитку фізичної культури та спорту в країні.

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Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Стратегія реалізовуватиметься у форматі трьох етапів до 2028 року.

Програма спрямована на популяризацію спорту серед українців, а також створення позитивного іміджу країни на міжнародній арені.

Ключові положення:

  • Кількість людей, які регулярно займаються спортом, має зрости до 30% від усього населення країни.
  • Створення п'яти сучасних центрів підготовки спортсменів на заході, сході, півночі, півдні та в центрі України.
  • Посилення боротьби із застосуванням допінгу в спорті.
  • Будівництво 25 спортивних комплексів в рамках Програми президента України.
  • Проведення в Україні не менше 80 турнірів міжнародного рівня.
  • Потрапляння збірної України до топ-21 медального заліку Олімпіади, а також топ-10 Паралімпіади, а також Дефлімпійських та Всесвітніх ігор.

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Автор: Данило Слесь