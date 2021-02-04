"Мотор" зазнав поразки з великою різницею в рахунку.

Запорізький "Мотор" провів черговий матч у гандбольній Лізі чемпіонів. У гостях чемпіон України грав з німецьким "Кілем".

Зустріч завершилася поразкою українського клубу з рахунком 23:34.

Після першого тайму "Мотор" поступався з рахунком 12:16, але в другій половині гри господарі змогли збільшити свою перевагу.

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Таким чином, перервалася серія "Мотора" з шести поспіль перемог у турнірі.

Зазначимо, що "Кіль" є чинним переможцем ЛЧ.

"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати

"Мотор" увосьме у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ. Цього разу запорізький клуб потрапив до турніру за спеціальним запрошенням.

У десяти іграх запорізький клуб здобув шість перемог при чотирьох поразках.

У групі В "Мотор" з 12 очками займає третє місце з восьми команд. У наступний етап з групи вийдуть шість найкращих команд.

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Автор: Антон Дудар