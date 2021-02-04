Борис Пуховський - один з лідерів Мотора / фото handball.motorsich.com
Запорізький "Мотор" провів черговий матч у гандбольній Лізі чемпіонів. У гостях чемпіон України грав з німецьким "Кілем".
Зустріч завершилася поразкою українського клубу з рахунком 23:34.
Після першого тайму "Мотор" поступався з рахунком 12:16, але в другій половині гри господарі змогли збільшити свою перевагу.
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Таким чином, перервалася серія "Мотора" з шести поспіль перемог у турнірі.
Зазначимо, що "Кіль" є чинним переможцем ЛЧ.
"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати
- "Мотор" увосьме у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ. Цього разу запорізький клуб потрапив до турніру за спеціальним запрошенням.
- У десяти іграх запорізький клуб здобув шість перемог при чотирьох поразках.
- У групі В "Мотор" з 12 очками займає третє місце з восьми команд. У наступний етап з групи вийдуть шість найкращих команд.
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