Житель Великобританії використовував візитки з написом "McGregor Enterprise".

У Великобританії був засуджений до тюремного терміну 34-річний наркоторговець Марк Най, який, користуючись своєю схожістю, видавав себе за зіркового бійця UFC Конора Макгрегора.

Про це повідомляє Daily Mail.

Поширюючи наркотики, Най використовував візитки з написом "McGregor Enterprise" на лицьовій стороні.

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11 лютого його затримала поліція - правоохоронці помітили, як Най намагається викинути пакет з наркотиками та два мобільні телефони, які він ніс з собою. При цьому поліціянтам зловмисник представився як Конор.

Коли офіцери вилучили телефони чоловіка, то виявили сотні повідомлень, які зв'язують його з його наркобізнесом.

У ході судового засідання він визнав себе винним у зберіганні наркотиків класу А з метою розповсюдження, а також керуванні автомобілем без прав і страховки.

У квітні суд засудив його майже до трьох років тюремного ув'язнення.

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Автор: Антон Дудар