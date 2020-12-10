З 11 по 13 грудня в австрійському Хохфільцені пройдуть гонки третього етапу Кубка світу з біатлону 2020-2021.
В рамках даного етапу відбудеться шість гонок.
Розклад третього етапу
11 грудня
12.30. Спринт, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", " Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
15.20. Спринт, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU
12 грудня
12.45. Естафета, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU
15.45. Гонка переслідування, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU
13 Грудня
12.45. Гонка переслідування, жінки
Пряма трансляція: "Суспільне Спорт", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU
15.00. Естафета, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU
Збірна України: склад на третій етап
Чоловічу збірну на другому етапі представлять Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.
У жінок у Хохфільцені виступлять Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Катерина Бех.
Найкращим результатом збірної України в цьому сезоні поки є п'яте місце в жіночій естафеті.
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