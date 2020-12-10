Кубок світу з біатлону: де і коли дивитися гонки третього етапу

Третій етап Кубка світу з біатлону прийматиме Хохфільцен.

З 11 по 13 грудня в австрійському Хохфільцені пройдуть гонки третього етапу Кубка світу з біатлону 2020-2021. В рамках даного етапу відбудеться шість гонок. Розклад третього етапу 11 грудня 12.30. Спринт, жінки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", " Eurosport 1", офіційний сайт IBU. 15.20. Спринт, чоловіки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU 12 грудня 12.45. Естафета, жінки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU 15.45. Гонка переслідування, чоловіки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU 13 Грудня 12.45. Гонка переслідування, жінки Пряма трансляція: "Суспільне Спорт", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU 15.00. Естафета, чоловіки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU Збірна України: склад на третій етап Чоловічу збірну на другому етапі представлять Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

У жінок у Хохфільцені виступлять Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Катерина Бех.

Найкращим результатом збірної України в цьому сезоні поки є п'яте місце в жіночій естафеті. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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