Ханна Еберг лідирує в загальному заліку Кубка світу / фото REUTERS

З 11 по 13 грудня в австрійському Хохфільцені пройдуть гонки третього етапу Кубка світу з біатлону 2020-2021.

В рамках даного етапу відбудеться шість гонок.

Розклад третього етапу

11 грудня

12.30. Спринт, жінки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", " Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

15.20. Спринт, чоловіки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU

12 грудня

12.45. Естафета, жінки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU

15.45. Гонка переслідування, чоловіки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU

13 Грудня

12.45. Гонка переслідування, жінки

Пряма трансляція: "Суспільне Спорт", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU

15.00. Естафета, чоловіки 

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU

Збірна України: склад на третій етап

  • Чоловічу збірну на другому етапі представлять Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

  • У жінок у Хохфільцені виступлять Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Катерина Бех.

  • Найкращим результатом збірної України в цьому сезоні поки є п'яте місце в жіночій естафеті.

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Автор: Антон Дудар