На першому етапі Кубка світу з біатлону 2020-2021 в Контіолахті відбулася спринтерська гонка серед чоловіків.
Переможцем гонки став норвежець Йоханнес Бе, а до трійки найкращих також увійшли два представники Швеції - Себастьян Самуельссон і Мартін Понсілуома.
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Українці виступили невдало. Найкращий результат показав Дмитро Підручний, який фінішував 57-м.
Результати гонки
1. Йоганнес Тінгнес Бе (Норвегія) (0+0) 23:53:0
2. Себастьян Самуельссон (Швеція) (1+0) + 44,1
3. Мартін Понсілуома (Швеція) (1+0) +47,9...
57. Дмитро Підручний (Україна) (0+3) +2:55,9
59. Артем Прима (Україна) (2+1) +3:02,5
65. Тарас Лесюк (Україна) (0+2) +3:22,0
70. Богдан Цимбал (Україна) (2+2) +3:28,0
71. Руслан Ткаленко (Україна) (2+1) +3:28,5
Кубок світу з біатлону 2020-2021: що потрібно знати
- У новому сезоні заплановано проведення дев'яти етапів. Ще один етап (в Китаї) був скасований.
- У сезоні 2020-2021 буде кілька спарених етапів: по два поспіль етапи приймуть Контіолахті, Хохфільцен, Оберхоф і Нове Место. Це зроблено, щоб мінімізувати вплив коронавірусу.
- Завершити сезон планується 21 березня.
УНІАН публікував повний календар Кубка світу на сезон 2020-2021.
Раніше був оголошений склад збірної України на перший етап.
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