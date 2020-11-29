Дмитро Підручний став найкращим серед українців / фото biathlon.com.ua

На першому етапі Кубка світу з біатлону 2020-2021 в Контіолахті відбулася спринтерська гонка серед чоловіків.

Переможцем гонки став норвежець Йоханнес Бе, а до трійки найкращих також увійшли два представники Швеції - Себастьян Самуельссон і Мартін Понсілуома.

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Українці виступили невдало. Найкращий результат показав Дмитро Підручний, який фінішував 57-м.

Результати гонки

1. Йоганнес Тінгнес Бе (Норвегія) (0+0) 23:53:0

2. Себастьян Самуельссон (Швеція) (1+0) + 44,1

3. Мартін Понсілуома (Швеція) (1+0) +47,9...

57. Дмитро Підручний (Україна) (0+3) +2:55,9

59. Артем Прима (Україна) (2+1) +3:02,5

65. Тарас Лесюк (Україна) (0+2) +3:22,0

70. Богдан Цимбал (Україна) (2+2) +3:28,0

71. Руслан Ткаленко (Україна) (2+1) +3:28,5

Кубок світу з біатлону 2020-2021: що потрібно знати

  • У новому сезоні заплановано проведення дев'яти етапів. Ще один етап (в Китаї) був скасований. 
  • У сезоні 2020-2021 буде кілька спарених етапів: по два поспіль етапи приймуть Контіолахті, Хохфільцен, Оберхоф і Нове Место. Це зроблено, щоб мінімізувати вплив коронавірусу.
  • Завершити сезон планується 21 березня.

  • УНІАН публікував повний календар Кубка світу на сезон 2020-2021.

  • Раніше був оголошений склад збірної України на перший етап.

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Автор: Антон Дудар