Українські біатлоністи провалили спринтерську гонку на першому етапі Кубка світу

Нікому з українців за підсумками гонки не вдалося потрапити в топ-50.

На першому етапі Кубка світу з біатлону 2020-2021 в Контіолахті відбулася спринтерська гонка серед чоловіків. Переможцем гонки став норвежець Йоханнес Бе, а до трійки найкращих також увійшли два представники Швеції - Себастьян Самуельссон і Мартін Понсілуома. Читайте такожНовий сезон Кубка світу з біатлону відкрито: результати чоловічої індивідуальної гонки в Контіолахті Українці виступили невдало. Найкращий результат показав Дмитро Підручний, який фінішував 57-м. Результати гонки 1. Йоганнес Тінгнес Бе (Норвегія) (0+0) 23:53:0 2. Себастьян Самуельссон (Швеція) (1+0) + 44,1 3. Мартін Понсілуома (Швеція) (1+0) +47,9... 57. Дмитро Підручний (Україна) (0+3) +2:55,9 59. Артем Прима (Україна) (2+1) +3:02,5 65. Тарас Лесюк (Україна) (0+2) +3:22,0 70. Богдан Цимбал (Україна) (2+2) +3:28,0 71. Руслан Ткаленко (Україна) (2+1) +3:28,5 Кубок світу з біатлону 2020-2021: що потрібно знати У новому сезоні заплановано проведення дев'яти етапів. Ще один етап (в Китаї) був скасований.

У сезоні 2020-2021 буде кілька спарених етапів: по два поспіль етапи приймуть Контіолахті, Хохфільцен, Оберхоф і Нове Место. Це зроблено, щоб мінімізувати вплив коронавірусу.

Завершити сезон планується 21 березня.

УНІАН публікував повний календар Кубка світу на сезон 2020-2021.

Раніше був оголошений склад збірної України на перший етап. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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