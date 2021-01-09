9 січня в німецькому Оберхофі в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону відбулася чоловіча гонка переслідування.
Україну в гонці представляв лише один спортсмен - Артем Прима. У той же час Дмитро Підручний гонку пропускав.
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Прима почав гонку на 30-й сходинці і завершив теж на ній. Артем не зміг закрити жодної мішені на другому і четвертому вогневих рубежах.
Норвежець Стурла Легрейд прийшов до фінішу першим. Він здобув четверту перемогу на етапах Кубка світу в кар'єрі.
Переможець спринту Йоханнес Бо в переслідуванні залишився без медалей.
Кубок світу в Оберхофі: результати чоловічої гонки переслідування
1. Стурла Легрейд (Норвегія) - (0+1+0+1) 36:01,8
2. Йоханнес Дале (Норвегія) - (0+0+0+2) +15,6
3. Тар'єй Бо (Норвегія) - (0+0+0+3) +25,4
30. Артем Прима - (0+1+0+1) +2:27,2
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