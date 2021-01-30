Двотижневий карантин для дівчат нарешті завершився.

Українська тенісистка Леся Цуренко відбула двотижневу самоізоляцію в готелі. Нашу спортсменку зобов'язали бути на карантині, тому що під час авіаперельоту на борту були особи інфіковані коронавірусом.

Зауважимо, що вчора на свободу вийшла також подруга Цуренко - Марта Костюк. Дівчата готуються у Мельбурні до турніру "Великого шолома". Нагадаємо, що Відкритий чемпіонат Австралії стартує 8 лютого.

"Нема слів, просто емоції", – так підписала своє відео в Instagram Цуренко. Леся покидала готель в доброму гуморі.

18-річна Костюк 29 січня завершила режим самоізоляції, тобто на день раніше, ніж Цуренко. В Instagram вона опублікувала фото, де дуже розчулена цим. Нарешті вона змогла побачитися з мамою.

Початок року для українських тенісисток: результати

На стартовому турнірі року в Абу-Дабі Еліна Світоліна дійшла до чвертьфіналу, де програла росіянці Вероніці Кудерметовій.

Марта Костюк вперше у своїй кар'єрі пройшла до півфіналу турніру WTA, але також поступилася Кудерметовій.

Леся Цуренко не змогла подолати сито кваліфікації на Australian Open - 2021, поступившись росіянці Людмилі Самсоновій.

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Автор: Будрін Артем