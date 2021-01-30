Марта Костюк / фото REUTERS

Українська тенісистка Леся Цуренко відбула двотижневу самоізоляцію в готелі. Нашу спортсменку зобов'язали бути на карантині, тому що під час авіаперельоту на борту були особи інфіковані коронавірусом. 

Зауважимо, що вчора на свободу вийшла також подруга Цуренко - Марта Костюк. Дівчата готуються у Мельбурні до турніру "Великого шолома". Нагадаємо, що Відкритий чемпіонат Австралії стартує 8 лютого.

"Нема слів, просто емоції", – так підписала своє відео в Instagram Цуренко. Леся покидала готель в доброму гуморі. 

18-річна Костюк 29 січня завершила режим самоізоляції, тобто на день раніше, ніж Цуренко. В Instagram вона опублікувала фото, де дуже розчулена цим. Нарешті вона змогла побачитися з мамою. 

instagram.kostyukmarta
instagram.kostyukmarta

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Автор: Будрін Артем