"Мотор" на своєму майданчику обіграв "Целе".

Чемпіон України "Мотор" у рамках Ліги чемпіонів приймав словенський "Целе".

Підопічні Гінтараса Савукінаса в непростому матчі здобули перемогу з рахунком 31:29.

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Як повідомляє офіційний сайт "Мотора", "Целе" у другому таймі поступався з різницею в чотири м'ячі, але зумів відігратися. Однак "Мотор" записав собі в актив ще два очки і виграв зустріч.

Найрезультативнішим у складі української команди став Айденас Малашинскас, на рахунку якого 5 голів.

Для "Мотора" ця перемога стала третьою в турнірі.

"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати

"Мотор" увосьме у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ. Цього разу запорізький клуб потрапив до турніру за спеціальним запрошенням.

У шести іграх запорізький клуб здобув три перемоги при трьох поразках.

У групі в" Мотор" з 6 очками займає п'яте місце з восьми команд. У наступний етап з групи вийдуть шість найкращих команд.

Наступний матч у турнірі "Мотор"проведе 9 грудня в гостях у "Нанта".

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Автор: Антон Дудар