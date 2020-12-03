Мотор піднявся на п'яте місце в таблиці / фото handball.motorsich.com
Чемпіон України "Мотор" у рамках Ліги чемпіонів приймав словенський "Целе".
Підопічні Гінтараса Савукінаса в непростому матчі здобули перемогу з рахунком 31:29.
Читайте такожНайкращий гандбольний клуб України здобув другу перемогу в Лізі чемпіонів
Як повідомляє офіційний сайт "Мотора", "Целе" у другому таймі поступався з різницею в чотири м'ячі, але зумів відігратися. Однак "Мотор" записав собі в актив ще два очки і виграв зустріч.
Найрезультативнішим у складі української команди став Айденас Малашинскас, на рахунку якого 5 голів.
Для "Мотора" ця перемога стала третьою в турнірі.
"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати
- "Мотор" увосьме у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ. Цього разу запорізький клуб потрапив до турніру за спеціальним запрошенням.
- У шести іграх запорізький клуб здобув три перемоги при трьох поразках.
- У групі в" Мотор" з 6 очками займає п'яте місце з восьми команд. У наступний етап з групи вийдуть шість найкращих команд.
- Наступний матч у турнірі "Мотор"проведе 9 грудня в гостях у "Нанта".
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram