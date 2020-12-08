Подібне досягнення підкорилося українці вп'яте в кар'єрі.

Українська шаблістка Ольга Харлан вп'яте в кар'єрі стала першим номером світового рейтингу Міжнародної федерації фехтування (FIE) за підсумками сезону.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України на своєму офіційному сайті.

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Тим самим Харлан повторила досягнення іншого українця Сергія Голубицького, який також п'ять разів у кар'єрі завершував сезон лідером світового рейтингу.

У минулому сезоні Харлан тричі піднімалася на п'єдестал. Вона виграла бронзу на першому етапі Кубка світу в Орлеані, а потім змогла завоювати дві золоті нагороди: на етапі Кубка світу в Солт-Лейк Сіті і на Гран-прі Монреаля.

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Автор: Антон Дудар