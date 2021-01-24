Дивом обійшлося без смертельних випадків.

У п'ятницю, 22 січня, на першому етапі чемпіонату Росії з ралі в Карелії один з учасників не впорався з кермуванням і вилетів на узбіччя, де стояв натовп глядачів.

Про це повідомляє karelia.news.

Водій не впорався з авто на засніженій дорозі. Більшість з глядачів встигли врятуватися, але двоє осіб все таки постраждали. Їх одразу госпіталізували. Дивом жертви відбулися травмами середньої тяжкості.

"Хвилин за 15-20 до аварії я сказав цій компанії відійти далі. Ну як можна так недооцінювати слизьку, засніжену дорогу і спортивні автомобілі! Один чоловік просто дивом залишився живий – врятувала яма, в яку його відкинуло і не придавило автомобілем", - цитує свідка karelia.news.

Зауважимо, що раніше теж був випадок, коли в цьому самому місці на узбіччя "вилітала" автівка.

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Автор: Будрін Артем