Святослав Михайлюк / фото REUTERS
Українець Святослав Михайлюк результативно відіграв за "Детройт" у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Торонто".
Михайлюк вийшов у стартовому складі свого колективу та зробив вагомий внесок у загальну перемогу над опонентом - 129:105.
Українець провів на майданчику 37 хвилин і встиг закинути 17 очок, виконав 4 підбори, 2 перехоплення та 1 асист.
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Святослав Михайлюк: кар'єра в НБА
- Михайлюк був обраний на драфті НБА у 2018 році командою "Лос-Анджелес Лейкерс", в якій провів півтора сезону, після чого був обміняний в "Детройт".
- У минулому сезоні у складі "Детройта" Михайлюк набирав у середньому 9 очок у 56 матчах. Його рекордом результативності стали 25 очок у матчі проти "Атланти" в січні цього року.
- У листопаді Михайлюк продовжив контракт з "Детройтом".
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