Святослав Михайлюк закинув супернику цілих 17 очок.

Українець Святослав Михайлюк результативно відіграв за "Детройт" у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Торонто".

Михайлюк вийшов у стартовому складі свого колективу та зробив вагомий внесок у загальну перемогу над опонентом - 129:105.

Українець провів на майданчику 37 хвилин і встиг закинути 17 очок, виконав 4 підбори, 2 перехоплення та 1 асист.

Святослав Михайлюк: кар'єра в НБА

Михайлюк був обраний на драфті НБА у 2018 році командою "Лос-Анджелес Лейкерс", в якій провів півтора сезону, після чого був обміняний в "Детройт".

У минулому сезоні у складі "Детройта" Михайлюк набирав у середньому 9 очок у 56 матчах. Його рекордом результативності стали 25 очок у матчі проти "Атланти" в січні цього року.

У листопаді Михайлюк продовжив контракт з "Детройтом".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем