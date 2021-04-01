Закордонні наставники готуватимуть українських спортсменів до Олімпіади у Пекіні.

Рокірування відбулося у тренерському штабі збірної України з біатлону. З жінками буде знову працювати словенський фахівець Урош Велепець.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Велепець вже обіймав цю посаду з 2015 по 2018 роки. Але він був звільнений після Зимової Олімпіади 2018 року в Пхенчхані (Південна Корея) за погані результати. Після цього він повернувся на батьківщину й став керманичем чоловічої збірної з біатлону Словенії. І тепер він наважився увійти знову в ту саму річку.

В сезоні 2020/2021 словак Юрай Санітра об'єднав обидва табори й був тренером як жінок, так і чоловіків. Тепер він передасть обов'язки наставника жінок Велепцю, а сам залишиться тренувати чоловіків.

Санітра і Велепець покликані підготувати українських спортсменів до зимових Олімпійських ігор 2022 року, які заплановані в Пекіні.

Зауважимо, що Велепець є персональним тренером нашої найкращої біатлоністки Юлії Джими.

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Автор: Будрін Артем