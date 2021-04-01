Рокірування відбулося у тренерському штабі збірної України з біатлону. З жінками буде знову працювати словенський фахівець Урош Велепець.
Про це повідомляє biathlon.com.ua.
Велепець вже обіймав цю посаду з 2015 по 2018 роки. Але він був звільнений після Зимової Олімпіади 2018 року в Пхенчхані (Південна Корея) за погані результати. Після цього він повернувся на батьківщину й став керманичем чоловічої збірної з біатлону Словенії. І тепер він наважився увійти знову в ту саму річку.
В сезоні 2020/2021 словак Юрай Санітра об'єднав обидва табори й був тренером як жінок, так і чоловіків. Тепер він передасть обов'язки наставника жінок Велепцю, а сам залишиться тренувати чоловіків.
Санітра і Велепець покликані підготувати українських спортсменів до зимових Олімпійських ігор 2022 року, які заплановані в Пекіні.
Зауважимо, що Велепець є персональним тренером нашої найкращої біатлоністки Юлії Джими.
Читайте також"Нахабство та хамство": українська біатлоністка поскаржилася на поведінку суперниці в боротьбі за медаль
Вас також можуть зацікавити новини:
- Біатлоністка збірної України після завершення кар'єри планує жити в Росії
- "Тварюка ти, бл*ть": українська біатлоністка показала повідомлення від вболівальника після своєї невдачі в гонці (фото)
- Кубок світу з біатлону: підсумки сезону, хто виграв Кришталеві глобуси
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram