Юліане Зайфарт / фото facebook.JulianeSeyfarth
Німецька стрибунка з трампліна Юліане Зайфарт наважилася на інтимну фотосесію для американського чоловічого лайф-стайл журналу розважального характеру Playboy.
Одну зі світлин 30-річна спортсменка оприлюднила в Instagram.
фото instagram.juliane_seyfarth
"Королева", "Чистий діамант", Неймовірно жіночна", - божеволіють в коментарях до фото фолловери.
Зауважимо, що Юліане раніше теж регулярно тішила шанувальників спекотними фото.
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
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