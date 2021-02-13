Юліане Зайфарт / фото facebook.JulianeSeyfarth

Німецька стрибунка з трампліна Юліане Зайфарт наважилася на інтимну фотосесію для американського чоловічого лайф-стайл журналу розважального характеру Playboy.

Одну зі світлин 30-річна спортсменка оприлюднила в Instagram. 

фото instagram.juliane_seyfarth

"Королева", "Чистий діамант", Неймовірно жіночна", - божеволіють в коментарях до фото фолловери. 

Зауважимо, що Юліане раніше теж регулярно тішила шанувальників спекотними фото.

фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth

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Автор: Будрін Артем