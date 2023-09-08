Оновлення виправляють дві вразливості, через які хакери могли отримати доступ до даних користувачів.

Applе випустила важливі оновлення для власників iPhone, iPad і Mac. Патч не приносить ніяких нових функцій, однак, компанія закликає не зволікати з їх установкою, адже вони є критичними для безпеки пристроїв.

Оновлення вийшли навіть для пристроїв, підтримка яких припинилась виробником. Найстарішим телефоном, який отримав апдейтом, став випущений в 2017 році iPhone 8, говориться на сайті Apple.

Відповідно до сторінки підтримки безпеки Apple, оновлення виправляють дві вразливості. Обидві дозволяли зловмисникам виконувати довільний код на пристроях за допомогою зображень, як наслідок, крадучи дані. Apple знала про ці проблеми і швидко виправила їх.

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Оновлення iOS 16.6.1, iPadOS 16.6.1, macOS 13.5.2 вже доступне для встановлення. Якщо розсилка з якихось причин затримується, її можна встановити в ручному режимі. Перевірити наявність оновлення можна по шляху: "Параметри" → "Загальні" → "Оновлення "ПЗ".

А тим часом до презентації нових айфонів та інших "яблучних" новинок залишся менше ніж тиждень. Заміна Lightning на USB-C стане одним з ключових нововведень iPhone 15, причому сама Apple піднесе перехід на USB-C як "революцію".

В ході заходу також очікується анонс смарт-годинника Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2-го покоління, і, можливо, оновлених AirPods. Там же повідомлять дату виходу iOS 17, iPadOS 17 та інших яблучних операцій.

До речі, власники iPhone вже можуть протестувати новеньку iOS 17 – вона доступна у вигляді бети для iPhone Xs і новіше. Нова ОС отримала не так багато нововведень. Втім, декілька цікавих фішок все ж є.

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