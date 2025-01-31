Глава Meta боїться що-небудь говорити на внутрішніх зустрічах, тому що все майже відразу ж з'являється в пресі.

Керівник корпорації Meta Марк Цукерберг поскаржився на те, що все, про що він говорить, "витікає" в інтернет. Як про це стало відомо? Запис наради, на якій Цукерберг про це сказав, теж витік.

У своєму нещодавньому зверненні до підлеглих Цукерберг заявив, що більше не заплющуватиме очі на витоки. Бізнесмен пригрозив їм звільненням, якщо інформацію передадуть журналістам – і це сталося вже за кілька годин, повідомляє 404 Media.

Під час годинної зустрічі Марк Цукерберг більше повторював те, що вже говорив публічно. Наприклад, що ШІ вже скоро може замінити програмістів, що мовні ШІ-моделі з відкритим вихідним кодом скоро обженуть закриті рішення і що цей 2025-й стане роком "перезавантаження" відносин Meta з урядами різних країн, зокрема з адміністрацією Трампа.

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Крім того, творець вважає, що безкоштовний китайський чат-бот DeepSeek, який струснув західну індустрію штучного інтелекту, не вдарить по них так само сильно, як по OpenAI і Nvidia, тому що Llama від Meta і так безкоштовна для всіх.

Після того як деталі зустрічі злили мережі, директор з інформаційної безпеки Meta Гай Розен відправив працівникам службову записку (яка, до речі, теж потрапила в мережу). У ній була інформація про те, що на авторів витоку чекають "відповідні заходи", до яких входить і звільнення.

Нагадаємо, на початку 2025 року Meta оголосила про важливі зміни у своїй практиці модерації контенту, які фактично покладуть кінець її давній програмі перевірки фактів і послаблять правила модерації контенту.

Цукерберг вважає, що смарт-окуляри стануть гаджетом №1 до 2030 року. До конкурентних перегонів у цьому сегменті вже долучилися Meta, Google, Apple та інші IT-гіганти.

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