Блекаут на Дніпропетровщині: стало відомо, що з мобільним звʼязком

У Дніпропетровській області аварійні бригади працюють над відновленням мобільного звʼязку. Як зауважив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі регіон майже повністю залишився без електроенергії.

За його словами, попри складну ситуацію, зв’язок та інтернет в області збережені. "Зараз на Дніпропетровщині працюють 66 аварійних бригад Vodafone, Київстар та lifecell для відновлення звʼязку. Усі базові станції забезпечені акумуляторами й генераторами", - написав урядовець.

Він також повідомив, що для посилення зв’язку в області вже є 400 генераторів. Ще 50 прямують з Вінниці, Кропивницького, Києва та Харкова.

"Нещодавно ми запустили координаційний штаб зв’язку, щоб оперативніше реагувати на ризики для критичної інфраструктури. Основна мета - синхронізувати взаємодію держави, операторів, енергетиків і військових під час тривалих блекаутів", - пояснив міністр.

Блекаут у Дніпрі

Як повідомляв УНІАН, 7 січня Росія вчергове атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури України. Основний удар був спрямований на Дніпропетровську та Запорізьку області. Регіони було майже повністю знеструмлено, включно з обласними центрами.

Станом на ранок 8 січня на Дніпропетровщині без електропостачання залишалися 800 тисяч споживачів. Повідомлялося, що у Дніпрі відсутнє світло, вода, опалення та інтернет.

Мер міста Борис Філатов наголосив, що у Дніпрі через відсутність електропостачання склалася надзвичайна ситуація національного рівня.

