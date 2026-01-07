Немає жодних прогнозів стосовно відновлення: на Дніпропетровщині стався блекаут через атаки РФ

У Дніпрі також відсутні вода, опалення, інтернет.

Усі теплоелектроцентралі та підстанції на Дніпропетровщині зупинено через аварійну ситуацію внаслідок російських атак. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що у Дніпрі відсутнє світло, вода, опалення, інтернет. Електрика відсутня і у лікарнях. Також не працює метро.

Рух електричок на Дніпропетровщині зупинено, повідомляють місцеві паблики. Зокрема, йдеться про рейси маршрутами Запоріжжя - Синельникове, Чаплине - Синельникове, Дніпро - Чаплине, П'ятихатки - Дніпро.

У ДТЕК повідомили, що у Дніпропетровській області запроваджені аварійні відключення світла через ворожу атаку.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив інформацію про знеструмлення в регіоні.

"Поки що стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів. Якщо у вас вдома наразі є вода - зробіть запас", - написав він.

Чиновник також закликав жителів Павлоградського та Синельниківського районів зробити запаси води, адже підприємство "Дніпро-Західний Донбас" також знеструмлене.

Про знеструмлення в Запоріжжі повідомляють кореспонденти "Радіо Свобода".

Голова ОВА Іван Федоров заявив, що обмеження електропостачання діють через атаку РФ. За його даними, тривають відновлювальні роботи.

Удари РФ по Дніпропетровщині

Нагадаємо, сьогодні майже весь день під російським ударом перебувало місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. У місті фіксували численні "прильоти" по енергетиці. У більшості районів зникла вода та світло. Як повідомляв голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, можливі серйозні аварійні відключення світла після масованої атаки РФ.

