У США юрист на ім'я Марк С.Цукерберг, повний тезка творця Facebook, подав до суду на Meta через неодноразові блокування його особистих і ділових профілів. Соцмережа вважає, що чоловік видає себе за її боса, повідомляє The Telegraph.

Адвокат у справах про банкрутство з Індіанаполіса вже протягом 15 років стикається з проблемами через своє ім'я. За цей час його особистий профіль блокували п'ять разів, а сторінку фірми – чотири рази.

Це, своєю чергою, завдає йому фінансових збитків через неможливість спілкуватися з клієнтами. Цукерберг-адвокат стверджує, що втратив понад 11 тисяч доларів, оплачуючи просування послуг на платформах Meta. Гроші за рекламу списувалися навіть після блокування акаунта.

Також Цукерберг-адвокат розповів про низку незручностей, пов'язаних із його ім'ям – на його фірму телефонують користувачі Facebook зі скаргами, приходять посилки, адресовані тезці. У 2020-му році департамент соцзахисту штату Вашингтон помилково навіть засудив юриста, а деякі компанії вважають його пранкером і відмовляються вести бізнес.

За словами потерпілого, він мав ім'я Марк С. Цукерберг набагато довше, а його юридична практика розпочалася, коли очільнику Meta "було лише три роки", зазначає він у судовому позові. Адвокат вимагає відшкодування збитків, оплати витрат на юристів і судової заборони на подальші блокування.

Представники Meta повідомили виданню, що знають, що "у світі є не один Марк Цукерберг, і вживуть заходів для запобігання подальшим блокуванням.

Історія стала обговорюваною в соцмережах. Користувачі жартують, що в цьому процесі "підтримують Марка Цукерберга" і що у світі може бути "лише один" Марк Цукерберг. Дехто зазначає: навіть в епоху цифровізації бути тезкою гендиректора великої технологічної компанії все ще може приносити несподівані наслідки.

