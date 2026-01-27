Ще одна країна Європи заборонить дітям віком до 15 років 'сидіти' в соцмережах

Окремою нормою також пропонується заборонити використання смартфонів у старших школах.

Глобальний тренд на обмеження доступу до соціальних мереж для дітей та підлітків набирає обертів. У Франції слідом за Данією підтримали заборону соцмереж для підлітків до 15 років. Ініціатива вже отримала схвалення президента Еммануеля Макрона, пише BBC.

У понеділок депутати нижньої палати парламенту погодили ключові положення документа і проголосували за нього з рахунком 116 голосів проти 23. Тепер проект закону направлять на розгляд до Сенату.

Якщо Сенат підтримає закон, підлітки молодше 15 років не зможуть користуватися такими сервісами, як Facebook, Instagram, TikTok, X і Snapchat. Для платформ, які вважаються менш небезпечними, доступ буде можливий тільки за згодою батьків.

Окремою нормою також пропонується заборонити використання мобільних пристроїв у старших школах – у молодших і середніх навчальних закладах така заборона вже діє.

Французька влада пояснює ініціативу зростаючим обсягом доказів негативного впливу онлайн-контенту на психічне здоров'я дітей, всупереч тому, що корпорації заявляють про використання захисних механізмів. Автори законопроєкту сподіваються, що він набуде чинності вже з 1 вересня.

Австралія стала першою в світі країною, яка встановила такі обмеження. У грудні 2025 року набув чинності закон, що забороняє дітям молодше 16 років користуватися соцмережами. Порушення цієї вимоги обійдеться соцмережам у штраф до 50 млн доларів.

УНІАН розповідав, що на початку 2026 року соціальні мережі несподівано накрила хвиля ностальгії: користувачі масово публікують старі фото, відео та візуальні ефекти, які були популярні в 2016 році.

Тим часом "зумери" почали замінювати музичні сервіси на кшталт Spotify старими MP3-плеєрами. Ці гаджети цінують за відсутність нав'язливої реклами і стабільний рівень звуку.

