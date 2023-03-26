До переліку увійшли пристрої від Apple, Google, Samsung, Asus, Sony та OnePlus.

Редакція популярного порталу PhoneArena склала список з десяти найкращих смартфонів, які рекомендуються до купівлі в 2023 році. До переліку увійшли апарати від Apple, Google, Samsung, Asus, Sony та OnePlus.

Оглядачі відзначають, що ключовими критеріями при відборі стали п'ять факторів: дисплей, камери, автономність, продуктивність і якість збірки.

Якщо ви шукаєте топовий телефон і у вас немає переваг між iOS і Android, iPhone 14 Pro Max – оптимальний вибір. Смартфон Apple відповідає всім вимогам і, окрім дещо завищеної ціни, не має істотних недоліків, наголошують експерти.

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По-перше, він має один з найкращих екранів на ринку з діагоналлю 6,7 дюйма та чудовою щільністю пікселів, чудовим калібруванням кольорів та максимальною яскравістю 2000 ніт. По-друге, всередині стоїть A16 Bionic, який наразі є найшвидшим процесором в будь-якому смартфоні. По-третє, селфі-камера 14 Pro Max фотографує краще, ніж будь-яка інша модель на ринку.

Попри позицію в рейтингу, без мінусів не обійшлося. Це відносно низька швидкість зарядки, трохи завищена ціна і відсутність фізичної SIM-карти.

Якщо ви віддаєте перевагу Android, ваш найкращий вибір – Samsung Galaxy S23 Ultra. Він розрахований на тих, кому хочеться від свого гаджета максимум можливостей. З мінусів експерти виділяють ціну: це один з найдорожчих флагманів на ринку.

Трійку лідерів замикає Pixel 7 Pro. Android в уяві Google – це унікальне поєднання простоти та плавності інтерфейсу, пишуть автори. На тлі конкурентів він виділяється оригінальним дизайном, топовим набором камер і першокласним софтом. До недоліків Pixel 7 Pro віднесли повільну зарядку і не найкращу продуктивність в іграх.

Які ще смартфони потрапили в рейтинг:

Samsung Galaxy Z Fold 4 – найкращий складний смартфон.

Samsung Galaxy Z Flip 4 – найкращий смартфон-"розкладачка".

Asus Zenfone 9 – найкращий компактний смартфон Android на ринку.

Sony Xperia 1 IV – перший в світі смартфон з безперервним оптичним зумом.

OnePlus 11 – "вбивця" флагманів за $580.

Google Pixel 7 – коштує на $300 дешевше 7 Pro, але пропонує майже ті ж функції.

iPhone 13 mini – найкращий компактний iPhone.

Напередодні Samsung показала один з найцікавіших бюджетників на ринку - Galaxy F14. При ціні в 160 доларів його головною особливістю стала величезна батарея на 6000 мАг, що для апаратів компанії зараз рідкість. За заявою виробника, повного заряду вистачить на 2-3 дні активного використання.

Своєю чергою, Xiaomi вивів на ринок два нових смартфони від свого суббренду Redmi – Redmi A2 і Redmi A2+. Це, мабуть, одні з найдешевших моделей бренду.

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