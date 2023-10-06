Дев'ять топових моделей в залежності від характеру використання.

Сучасне життя неможливе без ноутбуків. На відміну від стаціонарних комп'ютерів, вони забезпечують мобільність і комфорт. Якщо ви в пошуках лептопа, чи хочете оновити старий, то ця підбірка від Tom's Guide вам допоможе.

На вибір ноутбука можуть вплинути різні факторів. Це і розмір екрана, форм-фактор пристрою, його загальна продуктивність, ну і, звичайно, цінник. Представлені нижче лептопи були відібрані спеціально для того, щоб ви легко підібрали потрібну модель в залежності від ваших завдань.

Macbook Air M2 – найкращий вибір для більшості. У цьому пристрої все ідеально: він тонкий, легкий, швидкий і безшумний. Без розетки ноутбук Apple живе до 14 годин, але тут все залежить від сценарію використання.

– найкращий вибір для більшості. У цьому пристрої все ідеально: він тонкий, легкий, швидкий і безшумний. Без розетки ноутбук Apple живе до 14 годин, але тут все залежить від сценарію використання. Dell XPS 15 OLED – найкращий ноутбук на базі ОС Windows. Це не тільки чудовий девайс для повсякденного використання, але і оптимальний ігровий апарат. На одній підзарядці ноутбук видає до 10 годин автономності.

– найкращий ноутбук на базі ОС Windows. Це не тільки чудовий девайс для повсякденного використання, але і оптимальний ігровий апарат. На одній підзарядці ноутбук видає до 10 годин автономності. Asus Zenbook 13 OLED – "топ за свої гроші". За ціною менше ніж $1000 користувач отримує ноутбук з яскравим OLED-екраном, потужним процесором AMD Ryzen 7, 8 Гбайт оперативної пам'яті та автономністю в 13 годин. Таке поєднання заліза з легкістю впорається з більшістю завдань і підійде навіть для базового геймінгу.

– "топ за свої гроші". За ціною менше ніж $1000 користувач отримує ноутбук з яскравим OLED-екраном, потужним процесором AMD Ryzen 7, 8 Гбайт оперативної пам'яті та автономністю в 13 годин. Таке поєднання заліза з легкістю впорається з більшістю завдань і підійде навіть для базового геймінгу. Lenovo Chromebook Duet 3 – найкращий ноутбук на базі на базі Chrome OS. У ньому ідеально поєднуються стильний дизайн, крутий екран, великий набір портів і солідна автономність.

– найкращий ноутбук на базі на базі Chrome OS. У ньому ідеально поєднуються стильний дизайн, крутий екран, великий набір портів і солідна автономність. Asus ROG Zephyrus G14 – оптимальний ігровий ноутбук для покупки в 2023. Він здатний запускати більшість ігор зі стабільною частотою кадрів, а тонкий і компактний корпус дозволяє комфортно носити його з собою в будь-якому рюкзаку.

Відео дня

MacBook Pro M2 – забезпечує рекордні 18 годин автономної роботи. Також "прошка" помітно потужніше інших комп'ютерів. Наприклад, зростання в порівнянні з моделлю на чіпі M1 склало близько 40%

забезпечує рекордні 18 годин автономної роботи. Також "прошка" помітно потужніше інших комп'ютерів. Наприклад, зростання в порівнянні з моделлю на чіпі M1 склало близько 40% Acer Swift 5 – бюджетна альтернатива MacBook Air. Модель відрізняється компактними розмірами і потужним залізом.

бюджетна альтернатива MacBook Air. Модель відрізняється компактними розмірами і потужним залізом. Samsung Galaxy Book 3 Ultra – бюджетна альтернатива MacBook Pro. Це найшвидший ноутбук компанії на сьогодні, який поєднує в собі потужність найновіших графічних процесорів Nvidia в тонкому та елегантному корпусі.

бюджетна альтернатива MacBook Pro. Це найшвидший ноутбук компанії на сьогодні, який поєднує в собі потужність найновіших графічних процесорів Nvidia в тонкому та елегантному корпусі. Surface Laptop Studio 2 – ноутбук 2-в-1, який можна використовувати в трьох різних режимах: ноутбук, планшет і цифрове полотно для роботи і творчості.

Якщо ви плануєте оновити до MacBook Pro, можливо, краще трохи почекати. З чуток, Apple до кінця року випустити нові 14-і 16-дюймові MacBook Pro, оснастивши їх більш яскравими і енергоефективними miniLED дисплеями.

Також компанія готує до випуску бюджетний ноутбук MacBook. Мова йде не про один продукт, а цілу лінійку, за аналогією з MacBook Air та Pro. Він буде конкурувати з Chromebook, які активно купують школи та університети.

Вас також можуть зацікавити новини: