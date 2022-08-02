Українці зможуть публікувати відео тривалістю до 15 хвилин.

Instagram переводить все відео на платформі в формат Reels. Тепер можна буде публікувати відео тривалістю до 15 хвилин

Про це розповіли в компанії Meta.

Протягом наступних тижнів всі відео до 15 хвилин будуть доповнені креативними інструментами Reels. Відео будуть розміщуватися в окремій вкладці, а публічні ролики тривалістю до 90 секунд можна буде в рекомендаціях.

Instagram Reels - що це

Користувачі Instagram в Україні можуть знімати і редагувати відео до 15 хвилин. Крім того, користувачі можуть додавати до свого ролика музику з аудіотеки або створювати власний оригінальний звук. При цьому якщо обліковий запис автора звуку загальнодоступна, то інші користувачі можуть використовувати його в своїх відео і створювати ремікси.

Instagram Reels - як створити

Користувачі можуть знайти опцію створення Reels в камері Instagram. Можна зняти ролик безпосередньо в додатку або завантажити вже існуюче відео з Фотоплівки.

Які інструменти пропонує Instagram Reels

Аудіо - можна шукати пісню в аудіотеці Instagram або використовувати власне оригінальне аудіо, просто записавши з ним ролик. Коли користувачі діляться роликом з оригінальним аудіо, за ними закріплюється його авторство, і якщо у користувача є загальнодоступний обліковий запис, інші люди можуть створювати ролики з цим аудіо, натиснувши "використовувати аудіо" на вашому Reels.

Ефекти AR. Користувачі можуть вибрати будь-який з багатьох ефектів, створених як Instagram, так і творцями з усього світу, і використовувати в своїх відео кожен раз нові ефекти.

Таймер і зворотний відлік дозволяє налаштувати таймер для запису відео без використання рук. Як тільки користувачі натиснуть кнопку запису, вони побачать зворотний відлік і будуть підготуватися перед тим, як почнеться безпосередня запис протягом встановленого часу.

Вирівнювання дозволяє вирівнювати об'єкти з попереднього ролика для запису наступного, щоб створити плавні переходи.

Прудкість. Завдяки прискоренню або уповільненню частини відео або аудіо користувачі можуть залишатися в ритмі або створювати уповільнені відео.

Ретуш прийде загальний ефект згладжування.

Ремікс дозволяють реагувати на креативні фотографії та відео, якими щодня діляться користувачі Instagram, а також колаборувати з іншими і збільшувати свою аудиторію.

Нові функції реміксів

Ремікси для фото. Користувачі можуть робити ремікси з публічних фотографій в Instagram. Під час мікшування фотографії автоматично перетворюються в Reels з макетом зеленого екрану, який дозволяє додавати власні відеокоментарі.

Нові макети реміксів - зелений екран, горизонтальне або вертикальне розділення екрану або режим реакцій.

Шаблон дозволяють легко створювати Reels, використовуючи інше відео в якості шаблону. Необхідно лише додати і обрізати власне відео під шаблон.

Як раніше повідомляв УНІАН, на тлі масової критики від користувачів Instagram у компанії вирішили відмовитися від деяких останніх нововведень і повернеться до попереднього дизайну сервісу.

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