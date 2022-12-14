Наразі Emergency SOS є ексклюзивною функцією останніх айфонів.

Однією з головних фішок лінійки смартфонів iPhone 14, окрім нових камер та відмови від "чубчика", стала функція екстреного супутникового зв'язку. Спочатку її запустили в США і Канаді, а тепер вона дісталася й до Європи.

Новими країнами, в яких запрацювала опція Emergency SOS, стали Франція, Німеччина, Ірландія і Великобританія. Про це повідомляє офіційний сайт Apple.

Екстрений виклик через супутники доступний в нових айфонах: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro і 14 Pro Max. Наступне розширення списку країн очікується в 2023 році. Які саме це будуть країни, не повідомляється.

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Детальніше про функції супутникового зв'язку в iPhone 14

Функцію анонсували на вересневій презентації нових айфонів, але запрацювала вона з виходом оновлення iOS 16.1 наприкінці жовтня. Apple підтвердила, що на неї у компанії великі плани.

Пізніше з'ясувалося, що функція працює трохи не так, як можна було собі уявити. Говорячи про супутникового зв'язку, йдеться не про голосові дзвінки, СМС або можливість зайти в месенджер. За допомогою неї можна тільки подавати сигнали лиха в місцеву службу екстреної допомоги.

Зараз супутниковий зв'язок безкоштовна, але в майбутньому Apple буде брати за неї плату у вигляді підписки.

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