Спеціально для тих, кому 7,4-дюймовий Steam Deck OLED здається маленьким.

У рамках CES 2025 компаніяAcer, відома своїми ноутбуками, представила дві нові моделі у своїй лінійці портативних ігрових пристроїв – Nitro Blaze 8 і Blaze 11. Увагу багатьох привернула остання, не тільки через "спеки", але й через значний розмір.

Консоль отримала 11″ 2K-дисплей 120 Гц, а також процесор Ryzen 7 8840HS з 16 ГБайт оперативки і SSD до 2 ТБ. Автори The Verge вирішили порівняти Nitro Blaze 11 зі Steam Deck OLED – і на тлі новинки Acer консоль Valve виглядає крихіткою.

Nitro Blaze 11 важить близько 1 кг, але, за словами журналістів, відчувається не таким важким, як може здатися, на перший погляд. Також у The Verge похвалили підставку і від'єднувані геймпади в стилі Switch, завдяки чому вдається повністю перейнятися грою на великому екрані.

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Проте багато користувачів назвали гаджет Acer спірним рішенням, і те, що компанія упустила концепцію портативного пристрою. Разом з тим, пристрій оцінили в $1100, що майже вдвічі дорожче за Steam Deck. Молодша Nitro Blaze 8 коштуватиме $900, але вона не оснащена підставкою і контролерами, що від'єднуються.

Продажі Acer Nitro Blaze 8 і 11 почнуться в другому кварталі 2025 року.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Valve випустила оновлену версію Steam Deck OLED у білому кольорі. Утім, окрім кольору корпусу та аксесуарів, приставка нічим не відрізняється від звичайного Стім Дека.

Що стосується повноцінної Steam Deck 2, то приставка навряд чи вийде найближчим часом. Якщо вірити витоку, реліз другої версії запланований на кінець 2026 року. До того моменту на ринку з'явиться Switch 2 і, можливо, портативний Xbox.

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