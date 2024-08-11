До щорічної презентації Apple залишився рівно місяць.

За місяць до анонсу нових смартфонів Apple вже відомо, який вигляд матимуть новинки, яку отримають "начинку" і чим відрізнятимуться одна від одної. Портал MacRumors перерахував 22 зміни в нових iPhone 16 та iPhone 16 Pro.

Відомо, що розміри екранів iPhone 16 Pro і 16 Pro Max збільшать – з 6,1 до 6,3 і з 6,7 до 6,9 дюйма відповідно. Базові моделі iPhone 16 і Plus залишаться в колишніх розмірах (6,1 і 6,7 дюйма) та отримають вертикальний дизайн блоку камер, який дасть змогу записувати просторові відео для шолома Apple Vision Pro.

Також Айфони 2024 отримають акумулятори більшого об'єму і ще одну кнопку на корпусі, призначену для зйомки фото і відео. iPhone 16 Pro оснастять ширококутним 48-Мп об'єктивом (замість 12 Мп), оновленим основним модулем на 48 Мп на базі сенсора Sony IMX903 і телеоб'єктивом 12 Мп із 5Х оптичним наближенням. Разом з тим iPhone 16 Pro Max запропонує телеоб'єктив з ЕФР понад 300 мм замість поточного на 77 мм. Крупного оновлення камер для iPhone 16 і 16 Plus не очікується.

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Усі чотири моделі отримають один чипсет A18, виконаний за 3-нм техпроцесом з підтримкою штучного інтелекту Apple Intelligence. Однак поділ між стартовими та просунутими пристроями продовжиться: очікуємо, що Pro-смартфони матимуть чип A18 Pro.

Серед інших нововведень очікується поява Wi-Fi 7 в iPhone 16 Pro, більш яскравих OLED-дисплеїв, які не "апгрейдилися" з 2021 року, швидкої дротової зарядки потужністю 40 Вт і MagSafe на 20 Вт, нових мікрофонів, а також поліпшеної системи охолодження.

Нарешті, у 2024 році в топових iPhone з'явиться збільшене максимальне сховище об'ємом 2 ТБ, покращене NPU для роботи ШІ, ультратонкі рамки навколо екрана, антивідблискові лінзи в камерах і нові кольори корпусу смартфонів.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серія iPhone 16 буде представлена в середині вересня, найімовірніше, 10-12 числа. Разом зі смартфонами анонсують нові Apple Watch, AirPods і, можливо, iPad з iPad mini.

А вже навесні 2025 року вийде новий бюджетний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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