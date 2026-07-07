Названо смартфони з найкращими камерами у 2026 році: від флагманів до бюджетних

До топ-списку потрапив навіть недорогий Nothing Phone 4A Pro, який здивував оглядачів якістю зйомки.

Авторитетне видання CNET склало рейтинг найкращих камерофонів 2026 року, заснований на масштабних тестах і порівняльних зйомках. До нього увійшли як флагманські моделі, так і пристрої середнього класу.

Безперечним лідером визнали iPhone 17 Pro Max (та iPhone 17 Pro), який отримав оновлену 48-мегапіксельну телекамеру з 4-кратним оптичним зумом. Вперше в історії iPhone всі три камери на задній панелі мають сенсори з роздільною здатністю 48 Мп. Крім того, смартфон радує новою селфі-камерою Center Stage, яка вміє робити горизонтальні селфі.

Найкращою альтернативою на базі Android назвали Galaxy S26 Ultra, що вирізняється універсальною квадрокамерою з основним модулем на 200 Мп. Завдяки фірмовим функціям штучного інтелекту, що покращують деталізацію та макрозйомку, гаджет забезпечує чудову якість фотографій за будь-яких умов.

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Найкращим камерофоном типу "наведи-зніми" визнали Google Pixel 10 Pro XL (і просто Pro). Камера легко створює збалансовані, яскраві фотографії без необхідності розбиратися в налаштуваннях. А додаткові інструменти на базі штучного інтелекту дозволяють видаляти об’єкти та змінювати зображення вже після зйомки.

Головним бюджетним камерофоном визнали Nothing Phone 4A Pro. Смартфон здивував оглядачів якістю зйомки – його три камери 50+50+8 Мп видають яскраві знімки з хорошою контрастністю практично без ручного налаштування.

Для професійної зйомки рекомендують дві моделі. Це Leitzphone від Xiaomi та Oppo Find X9 Ultra. Перший радує крупним сенсором, фізичним колесиком керування та системою безперервного зуму, тоді як другий пропонує опціональний телеоб’єктив для зйомки дикої природи. Ці пристрої вимагають ручних налаштувань і коштують недешево, але дають знімки рівня професійних камер.

Найкращі камерофони 2026 року за версією оглядачів:

iPhone 17 Pro – найкращий загалом.

Samsung Galaxy S26 Ultra – найкращий серед Android-смартфонів.

Nothing Phone 4A Pro – найкращий бюджетний варіант.

Google Pixel 10 Pro – найкраща флагманська камера за помірну ціну.

Leitzphone Xiaomi – найкращий смартфон для професійної зйомки.

Oppo Find X9 Ultra – найкращий камерофон із максимальним зумом.

За чутками, Apple готує потужне оновлення камер у iPhone 18 Pro. Головною "фішкою" має стати основна камера зі змінною діафрагмою, яка поліпшить якість знімків в умовах слабкого освітлення.

Тим часом Android-бренди готують смартфони з селфі-камерою на 100 Мп і квадратним сенсором формату 1:1. Така конструкція має скласти конкуренцію Apple Center Stage в iPhone 17.

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