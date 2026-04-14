Google виплатить користувачам Android по $100: хто саме отримає гроші і за що

Google погодилася виплатити 135 млн доларів у рамках колективного позову, пов’язаного з незаконним збором персональних даних.

Люди, які використовували Android-смартфон з 2017 року, можуть претендувати на частину компенсації від Google у розмірі 135 млн доларів, яку компанія погодилася виплатити в рамках колективного позову. Про це повідомляє The Independent.

Суть справи в тому, що Google звинувачували в тому, що Android-смартфони без явної згоди користувачів передавали дані на сервери компанії, причому це відбувалося навіть тоді, коли пристрій не використовувався і перебував у режимі очікування.

При цьому ключовий момент: при вимкненому Wi-Fi на пристрої передача даних відбувалася через мобільний інтернет користувача, тобто витрачала його оплачений мобільний трафік. Далі ці дані використовувалися для корпоративних потреб, таких як цільова реклама.

Сама Google заперечує порушення, однак погодилася на мирову угоду, щоб врегулювати справу без судового рішення. Загалом потенційно під виплати підпадають близько 100 млн осіб, тому підсумкова сума виплат, найімовірніше, буде невеликою – приблизно по $100 на особу.

Якщо ви були в США після листопада 2017 року і користувалися там мобільним інтернетом через Android-смартфон, вказати платіжні дані можна тут. Користувачам, які відповідають умовам, надійде повідомлення на пошту.

Раніше Apple у своїй презентації назвала Android "інструментом масового стеження". Політика Google полягає в тому, щоб дійти до страшної межі, але не перетнути її, вважають експерти.

УНІАН уже розповідав, як Google непомітно встановила на мільярд телефонів програму-шпигун. Компанія стверджує, що її нова програма не передбачає стеження, але користувачі не раді, що її було встановлено без їхнього відома.

