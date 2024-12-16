Через 15 років Apple усвідомила, що порт для зарядки знизу в Magic Mouse це незручно.

Apple готує редизайн Magic Mouse з новим розташуванням порту для зарядки. Інсайдом поділився Марк Гурман з Bloomberg у рамках своєї розсилки Power On.

За словами Гурмана, аксесуар буде "краще відповідати сучасній епосі" і стане ергономічнішим. За попередніми оцінками, нова мишка з'явиться на ринку не раніше, ніж через 12-18 місяців.

Magic Mouse називають найгіршим продуктом в історії Apple. Мишка незручна, жести спрацьовують нестабільно, а розташування зарядного порту в нижній частині миші не дає змоги використовувати її під час заряджання. Оглядачі зазначають, що конкуренти Apple, такі як Logitech, пропонують більш продумані рішення за меншу ціну.

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У 2024 році Apple вже оновлювала Magic Mouse, замінивши порт Lightning на USB-С. Але роз'єм так і залишився на зворотному боці гаджета. Оновлена Magic Mouse має позбутися цього недоліку.

Перша презентація Apple відбудеться вже в березні. Найочікуванішим анонсом називають iPhone SE 4, якій отримає найбільше оновлення в історії. Також варто чекати новий базовий iPad, iPad Air і MacBook Air.

Восени покажуть нові номерні Айфони. Якщо чутки підтвердяться, це буде найцікавіший модельний ряд iPhone за довгий час. Особливий інтерес викликає модель iPhone 17 Air – він буде настільки тонким, що навіть не отримає лоток для SIM-карти.

Також колись у 2025 році очікується вихід доступної версії гучного шолома Apple Vision Pro, другого покоління геоміток AirTag і нового покоління пристроїв для розумного будинку.

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