Вони не тільки тягнуть усі мобільні тайтли, а й пропонують преміум-функції для широкої аудиторії.

З розвитком мобільного геймінгу для смартфонів створюється все більше і більше висококласних ігор, але далеко не кожен пристрій здатний забезпечити плавний ігровий процес.

Редакція порталу Android Authority випустила добірку з п'яти оптимальних моделей з прицілом на геймінг. Серед них є навіть бюджетник Xiaomi, але з величезним запасом продуктивності.

Asus ROG 9 - найкращий ігровий смартфон для більшості. Це новинка 2024 року з найактуальнішим чипом Snapdragon 8 Elite, 185-герцевим дисплеєм і потужною системою охолодження. Йому "по зубах" не тільки будь-які мобільні ігри, але навіть топові ПК-тайтли, запущені через емулятор. Але ціна може кусатися (від 1099 євро).

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ZTE nubia Red Magic 9S Pro - недорогий потужний смартфон. Торішній флагман із процесором Snapdragon 8 Gen 3, який і в 2024 році на багато що здатний. А ще радують бічні тригери, що імітують курки геймпада, і акумулятор підвищеної ємності 6500 мАг.

Samsung Galaxy S24 Ultra - для тих, кому не подобаються варіанти від китайських брендів. Це універсальний пристрій, на якому і пограти можна, і фото познімати, чому сприяє потужний набір камер з основним сенсором на 200 Мп і двома телевіками.

iPhone 16 Pro Max - найкращий вибір від Apple. Ще один універсал, який підійде і для геймінгу на "максималках", і для всього іншого. В асортименті компанії просто немає більш продуктивного і більш автономного флагмана.

Poco F6 - найкращий дешевий ігровий телефон. У пристрої поєднуються процесор Snapdragon 8s Gen 3, 120-герцовий AMOLED-дисплей на 6.67 дюйма і батарея 5000 мАг із зарядкою 90 Вт. Якщо ви хочете максимально заощадити, то це найкраща пропозиція для геймерів.

Раніше фахівці називали смартфони з найбільш живучою батареєю наприкінці 2024 року. Asus продовжує встановлювати рекорди за часом автономної роботи, а iPhone навіть не в "трійці" найкращих.

Водночас дослідження показало, які бюджетні смартфони найчастіше купують користувачі у 2024 році. Очікувано, моделі Xiaomi та Samsung "розривають" ринок.

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