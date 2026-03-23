Бюджетні Android-смартфони у 2026 році отримають низку спрощень: що зміниться

У 2026 році виробники смартфонів серйозно переглянуть характеристики своїх пристроїв на тлі глобального дефіциту оперативної пам'яті (RAM). Про це пише портал Android Authority з посиланням на інсайдера Digital Chat Station.

Зростання цін на RAM, зумовлене високим попитом з боку ШІ-компаній, які різко скуповують компоненти для серверів, вже почало позначатися на ринку споживчої електроніки. Дефіцит компонентів змушує виробників шукати способи знизити собівартість своїх пристроїв або переосмислити їхні специфікації

Інсайдер прогнозує, що ринок бюджетних смартфонів у 2026 році чекають такі зміни:

Повернення конфігурацій з 8 ГБ ОЗУ та 512 ГБ накопичувачем – така комбінація замінить дорожчі варіанти з 12 гігабайтами.

З'явиться більше смартфонів з гібридним слотом для SIM-карти та карти пам'яті microSD.

Деякі моделі отримають простіші конструкції: пластикові корпуси замість металевих, а також 90 Гц дисплеї з краплеподібним вирізом замість дорожчих панелей з вищою частотою оновлення.

Можливе повернення оптичних сканерів відбитків пальців замість дорожчих ультразвукових рішень.

Все це робиться, щоб стримати зростання цін на пам'ять, яка лише за перший квартал 2026 року підскочила майже на 95%. Згідно з прогнозами, ця криза виявиться набагато сильнішою за будь-які потрясіння, з якими ринок смартфонів стикався раніше, включаючи пандемію та торгові тарифи.

Раніше генеральний директор Nothing Карл Пей попередив, що майбутні смартфони стануть або гіршими, або на 20-30% дорожчими. Водночас є побоювання, що дешеві смартфони можуть поступово зникнути з ринку.

Раніше аналітики спрогнозували кінець епохи дешевих ПК через дефіцит пам'яті. За різними оцінками, нестача пам'яті зберігатиметься щонайменше до 2027 року.

УНІАН розповідав, що комплект оперативної пам'яті на 64 ГБ вже коштує як новий MacBook Air. Причому ще в жовтні цей набір продавався втричі дешевше.

