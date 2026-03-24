6 продуктів Apple, які ми очікуємо побачити вже найближчим часом

Компанія відкладала випуск нових пристроїв з минулого року в очікуванні доопрацьованих функцій штучного інтелекту Apple Intelligence та нової Siri.

Компанія Apple готує до запуску відразу кілька нових пристроїв. За даними ресурсу 9to5Mac, найближчим часом можуть дебютувати щонайменше шість продуктів, включаючи оновлені Mac і базовий iPad з підтримкою ШІ.

Після недавнього виходу MacBook Air і Pro на базі M5 компанія не збирається збавляти темп. Наступними в черзі стануть нові версії Mac Studio і Mac mini. Обидва пристрої отримають чіпи покоління M5: перший буде оснащений M5 Max або M5 Ultra, другий – M5 або M5 Pro. При цьому, серйозних змін у дизайні не передбачається.

Крім комп'ютерів, Apple готує оновлення свого бюджетного планшета. Базовий iPad повинен отримати процесор A18, що стане важливим апгрейдом порівняно з нинішнім A16. Головна особливість – підтримка Apple Intelligence, завдяки чому навіть доступна модель вперше зможе працювати з ШІ-функціями компанії.

Також у витоках згадуються й інші пристрої, які можуть вийти найближчим часом, включаючи HomePod 3, HomePod mini 2 та Apple TV 4K. Оновлені пристрої були готові ще минулого року, але реліз відкладався в очікуванні доопрацьованих ШІ-функцій Apple Intelligence та нової Siri.

Терміни виходу всіх цих новинок поки що не розкриваються, проте джерела зазначають, що релізи можуть відбутися вже найближчим місяцями. Водночас на графік Apple можуть вплинути глобальні проблеми з поставками пам'яті та накопичувачів, що потенційно можут перенести запуск окремих пристроїв.

Нещодавно Apple офіційно оголосила про дату старту свого щорічного заходу для розробників: WWDC 2026 стартує вже 8 червня. Цього дня відбудеться презентація з анонсами нових iOS, macOS та інших ОС.

