Камера Pixel 10a не вразила експертів – вона знімає навіть гірше, ніж Pixel 8a

Камера смартфона Google Pixel 10a показала досить скромні результати в тестах DxOMark. За даними лабораторії, пристрій набрав 134 бали і посів лише 75 місце в світовому рейтингу камерофонів, поступившись як старішому Pixel 8a, так і iPhone 15, пише Gizmochina.

Головна причина такого результату – практично незмінна камера в порівнянні з попереднім поколінням. Смартфон оснащений основною камерою на 48 мегапікселів з сенсором 1/2.0″ і ультрашироким модулем 13 Мп. Ці ж модулі використовувалися і в Pixel 9a, тому помітного апаратного поліпшення не відбулося.

Як наслідок навіть Pixel 8a дворічної давності виявився трохи попереду (136 балів) завдяки більшому сенсору 64 Мп. Ще в глобальному рейтингу апарат програв базовому iPhone 15, але його результат виявився кращим, ніж у старих флагманів на кшталт iPhone 14, Pixel 6 Pro і Galaxy S23.

Фахівці відзначають, що проблеми Pixel 10a особливо помітні в складних умовах зйомки. При слабкому освітленні на фото з'являються сильні шуми, іноді виникають помилки з експозицією і балансом білого. У відеозйомці спостерігається зниження деталізації, а автофокус іноді працює нестабільно при русі об'єктів.

Окрема слабкість – зум. Через відсутність телеоб'єктива в Pixel 10a використовується тільки цифрове збільшення з основної камери, що призвело до катастрофічно низьких 25 балів у цій категорії (у лідерів під 140).

Проте у камери є й сильні сторони. У хороших умовах освітлення Pixel 10a здатний робити фотографії з широким динамічним діапазоном і коректною передачею кольорів, а портретний режим демонструє точне розмиття фону. Однак в цілому тести показують, що якщо для користувача критичні якість зйомки вночі, зум і загальна універсальність камери, варто придивитися до інших моделей.

