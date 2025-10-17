У Red Magic 11 Pro комбінуються повітряне і водяне охолодження та стоїть батарея на 8000 мАг.

У Китаї відбулася презентація нового ігрового флагмана Red Magic 11 Pro. Пристрій отримав фірмову лицьову панель без вирізу та унікальну систему охолодження, яких немає в жодного конкурента.

У смартфоні комбінуються повітряне та водяне охолодження. Спеціальний серверний холодоагент циркулює в системі за допомогою мікрокерамічного насоса потужністю 80 мВт. Крім того, використовується вентилятор з рекордною швидкістю обертання 24 000 об/хв.

У компанії також зазначають, що технологія "подвійного теплового шляху" відводить тепло від однокристальної системи двома незалежними каналами. Завдяки цьому ефективність охолодження підвищується на 120%, а температура пристрою знижується в середньому на 6°C.

За характеристиками все стандартно для флагманського рівня: 6,85-дюймовий 1,5К OLED-дисплей із частотою 144 Гц, чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 24 ГБ оперативної памʼяті LPDDR5T і основна камера з двома 50-мегапіксельними модулями.

Що виділяється, так це акумулятор – його ємність становить 8000 мАг, що на сьогодні є рекордом для флагманів нового покоління. Також є підтримка швидкої зарядки 120 Вт.

Базовий варіант Red Magic 11 Pro на 12+256 ГБ обійдеться в 700 доларів. Топова версія з 24 ГБ і 1 ТБ коштує 1100 доларів.

Red Magic 11 Pro і Xiaomi 17 - поки єдині смартфони на Snapdragon 8 Elite Gen 5. До кінця року список пристроїв із новим процесором має розширитися. А прийдешній флагман Samsung S26 Ultra отримає кастомну версію Snapdragon 8 Elite Gen 5, що працює на рекордних частотах 4.74 ГГц.

УНІАН писав, що після відмови від зарядок із коробок зі смартфонами можуть зникнути і USB-кабелі. Sony першою позбавила комплекти Xperia 10 VII будь-яких додаткових аксесуарів.

