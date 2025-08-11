Ноутбук буде оснащений 12,9-дюймовим дисплеєм і може отримати корпус яскравих кольорів.

Відомо, що до релізу готується бюджетна модель MacBook на телефонному чипсеті A18 Pro. Ноутбук буде оснащений 12,9-дюймовим дисплеєм і отримає стартову ціну у 600 доларів (~25 000 грн), повідомляє MacRumors з посиланням на новий звіт з Азії.

Уперше про плани Apple з випуску такого MacBook стало відомо в червні. Повідомляється, що виробництво почнеться в четвертому кварталі, а в продаж ноутбук надійде вже наприкінці 2025 або на початку 2026 року.

Незважаючи на те що мобільний чипсет A18 Pro, встановлений в iPhone 16 Pro, поступається актуальному ноутбучному M4 за багатоядерною продуктивністю, його рівень все ще можна порівняти з M1 – а ним користуються навіть у 2025 році без помітних проблем.

Також новий ноутбук може отримати корпус яскравих кольорів з метою залучення молодої аудиторії – синього, рожевого і жовтого. За прогнозами, бюджетний MacBook із процесором iPhone може розійтися тиражем у 5-7 млн одиниць за 2026 рік.

Джерело вважає, що новинка буде орієнтована на користувачів з обмеженим бюджетом, а не на освітній сектор, де домінують iPad і Chromebook. Зараз найбюджетнішою моделлю є MacBook Air, чия вартість стартує від $999.

А тим часом Apple готується до вересневої презентації, де на нас чекають нові iPhone, Apple Watch, AirPods Pro і, можливо, iPad Pro на чипі M5.

Також Apple, за чутками, працює над своїм першим складним смартфоном і одразу сімома носимими пристроями – перший випустять уже цієї осені.

