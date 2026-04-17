У мережі показали, як виглядатиме новий смартфон Samsung із широким екраном

Galaxy Z Wide мають випустити разом із Galaxy Z Fold 8 та Galaxy Z Flip 8 – на початку літа.

Відомий інсайдер Ice universe опублікував у X зображення "широкого" смартфона Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, який буде конкурувати зі складаним iPhone. Вперше про нього стало відомо в грудні 2025 року.

За чутками, компанія готує помітні зміни в дизайні лінійки, зробивши смартфон ширшим. Головна відмінність – збільшена ширина корпусу та зовнішнього дисплея.

За попередніми даними, смартфон оснастять 5,4-дюймовим зовнішнім екраном і 7,6-дюймовим гнучким екраном всередині. Хоча діагональ виявиться трохи меншою, ніж у звичайного "Фолда", збільшена ширина корпусу може компенсувати це і зробити пристрій зручнішим у повсякденних завданнях.

Що стосується характеристик, очікується флагманська начинка: чіп Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативної пам'яті та батарея ємністю 5000 мАг із зарядкою до 45 Вт. На відміну від Fold, у ньому, судячи з зображення, не буде третьої камери.

Таким же, за чутками, буде складаний iPhone, який вийде восени:

А вже восени, імовірно, у середині вересні, Apple представить свій дебютний складаний телефон, який теж відрізнятиметься від звичних моделей у форм-факторі "книжки". Пристрій отримає зовнішній екран з невеликою діагоналлю в 5,49 дюйма, але при цьому з майже квадратним співвідношенням сторін.

