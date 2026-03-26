У мережі показали дизайн 'широкого' Samsung Galaxy – конкурента iPhone Fold (фото)

На відміну від стандартних пристроїв Fold із витягнутим зовнішнім екраном, ця новинка матиме більш "планшетний" формат.

У мережі з'явилися якісні рендери нового складаного смартфона Samsung – так званого Galaxy Z Fold Wide. Він відрізнятиметься більш "планшетними" пропорціями і може стати відповіддю на складаний iPhone, який Apple випустить восени.

За форм-фактором новинка більше схожа на перший Pixel Fold і Huawei Pura X, ніж на типові "розкладачки-книжки". Такий формат повинен зробити смартфон зручнішим для читання, роботи з документами, перегляду відео та виконання завдань, пов'язаних з дизайном, пише Phone Arena.

При цьому діагоналі дисплеъв можуть бути трохи меншими: близько 7,6 дюйма для внутрішнього екрана і 5,4 дюйма для зовнішнього. Також розкрито передбачувані розміри гаджета: 123,9×161,4×4,9 мм у розкладеному вигляді. У складеному вигляді товщина становитиме близько 9,8 мм, а з урахуванням блоку камер – до 14,6 мм.

Що стосується характеристик, очікується флагманська начинка: чіп Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативної пам'яті та акумулятор ємністю 5000 мАг із зарядкою до 45 Вт.

Якщо звернути увагу на блок камер, то там теж можна побачити відмінності від Galaxy Z Fold 7. У широкого "Фолда" два фотосенсори замість трьох, а сам виріз товстіший.

За даними інсайдерів, Samsung одночасно представить відразу дві версії Fold у 2026 році: стандартну та широку. Офіційний анонс очікується влітку на презентації Galaxy Unpacked, але офіційної дати поки що немає.

Таким же, за чутками, буде перший складаний iPhone, який вийде цієї осені. Судячи з витоків, це буде якийсь гібрид iPad mini та iPhone Mini.

