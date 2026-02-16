Названо найкращі недорогі смарт-годинники у 2026 році – вони вміють практично все

Визначивши, що для вас найважливіше – тренування, точний моніторинг здоров'я або велика автономність – ви зможете вибрати відповідний годинник.

Якщо ви хочете розумний годинник для Android, але не готові платити за флагманські моделі на кшталт Pixel або Galaxy Watch, на ринку представлена ціла низка якісних бюджетних варіантів – від класичних Wear OS до фітнес-орієнтованих годинників.

Автори порталу Android Central протестували і відібрали 6 смарт-годинників, які не тільки забезпечать вас усіма необхідними функціями, але й обійдуться максимально недорого.

Galaxy Watch 7 – найкращі за ціною/якістю. Дуже збалансована модель, яка стала ще дешевшою після релізу нових поколінь. Швидкий інтерфейс, підтримка Wear OS і екосистема Samsung роблять його відмінним вибором в бюджеті до $200.

OnePlus Watch 2R – більш доступна альтернатива Samsung. Вони працюють на тій же платформі, але легші, мають алюмінієвий корпус і пропонують кращу автономність, хоча поступаються в функціях здоров'я.

Amazfit Balance – найкраща альтернатива Wear OS. Ці недорогі фітнес-годинники оснащені мікрофоном і динаміком, 8-денною автономною батареєю, дводіапазонним GPS, голосовим помічником і "величезною кількістю розумних функцій".

Fitbit Versa 4 – для занять фітнесом. Простий, але функціональний годинник з AMOLED-панеллю і широкими можливостями для відстеження здоров'я, кроків і тренувань.

Garmin Vivoactive 5 – найкращі бюджетні Garmin. Збалансований варіант для любителів фітнесу, який поступається дорожчому Venu 3 в матеріалах корпусу і відсутності дзвінків з зап'ястя.

CMF Watch Pro 2 – найбюджетніший варіант. За ціною дешевше $100 годинник пропонує цілу низку функцій: AMOLED-екран, 13-денну роботу від батареї, вбудований GPS і базову трекінг-функціональність.

УНІАН розповідав, що Apple Watch більше не найпопулярніший годинник у світі – його посунув Huawei. Китайські гаджети дешевші, ніж навіть найпростіші Apple Watch, при цьому їх функціоналу більшості покупців цілком вистачає, відзначають аналітики.

У 2025 році на ринку з'явився перший Android-смартфон, який повноцінно працює з Apple Watch. Хоча для використання годинника його все одно потрібно спочатку налаштувати через iPhone.

