Марс почекає: замість освоєння 'червоної планети' Ілон Маск задумав щось інше

SpaceX змінює пріоритети космічної програми: тепер компанія зосередиться на створенні "саморозвиваючого міста" на Місяці, а не на підкоренні Марса. Про це повідомив глава компанії Ілон Маск, пояснивши, що місячна програма дозволить швидше просуватися до довгострокових цілей освоєння космосу.

За словами Маска, ключовим фактором стали терміни запусків. Польоти на Марс можливі тільки приблизно раз на 26 місяців і займають близько півроку, тоді як місії на Місяць можна відправляти кожні 10 днів, а дорога займає приблизно два дні. Це дозволить швидше тестувати технології і прискорити будівництво місячного міста.

Такий поворот став помітним відходом від попередніх заяв мільярдера. Ще в 2020-му році він висловлював упевненість, що SpaceX зможе висадити людей на Марс до 2026 року, але амбітні космічні проєкти компанії нерідко стикаються зі складнощами і регуляторними перешкодами, через що терміни зміщуються.

При цьому Маск підкреслив, що Марс не виключений з довгострокових планів. За його словами, будівництво міста на Червоній планеті може початися через п'ять-сім років, проте головним пріоритетом є "забезпечення майбутнього цивілізації, а Місяць – швидший шлях до цього".

В рамках нової стратегії глава SpaceX також розповів про плани створити на Місяці "саморозвиваючі бази" і фабрики. Кінцевою метою він, як і раніше, бачить формування повноцінної цивілізації на Марсі.

Раніше цього місяця Ілон Маск оголосив про злиття SpaceX і стартапу xAI. На його думку, об'єднання технологій ШІ, ракет, супутникового інтернету і комунікацій має сформувати "найамбітніший вертикально інтегрований інноваційний механізм" як на Землі, так і за її межами.

УНІАН писав, що Tesla відкладає масовий випуск роботів Optimus через проблеми з конструкцією. Інженери компанії не можуть досягти необхідної гнучкості та схожості з людськими руками. У лютому 2025 року Маск обіцяв 10 000 людиноподібних роботів Optimus до кінця року.

Компанія також розробляє новий пристрій Blindsight, здатний повернути зір навіть сліпим від народження. Він уже отримав схвалення від Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

