Замах на генерала Алексєєва: в Росії викотили свою версію

Заява російської ФСБ не стала сюрпризом ні для кого.

Затримані у справі про замах на російського генерала Володимира Алексєєва, який стався 6 лютого в Москві, нібито розповіли "про обставини підготовки" до злочину.

Заява російської ФСБ не стала сюрпризом. Там заявили, що Любомир Корба і Віктор Васін скоїли замах "за завданням Служби безпеки України".

Як завербували Корбу

Співробітники ФСБ нібито з'ясували, що Корбу завербував співробітник СБУ в серпні 2025 року в Тернополі. Повідомляється, що він навіть "пройшов стрілецьку підготовку на полігоні в Києві, перевірений на поліграфі, проінструктований про способи зв'язку по Zoom і закинутий в Росію в серпні 2025 року за маршрутом: Київ-Кишинів-Тбілісі-Москва".

У РФ стверджують, що до вербування Корби причетні навіть польські спецслужби. "У вербуванні Корби за сприяння польських спецслужб був задіяний його син", - йдеться в повідомленні і додається, що це громадянин Польщі Любош Корба, 1998 року народження, який проживає в Катовіце.

Як здійснювався замах

У прес-релізі сказано, що завербований Корба стежив за генералом ГРУ, а потім "вилучив зі схованки в Московській області пістолет з глушником і боєкомплектом, закладений українськими спецслужбами, а також електронний ключ від вхідних дверей в під'їзд будинку, де жив Алексєєв". Сам ключ через схованку нібито передала інша фігурантка справи - Зінаїда Серебрицька, якій після замаху вдалося втекти в Україну, як вважають російські слідчі. За повідомленнями російських ЗМІ, жінка знімала квартиру в тому ж житловому комплексі, що і генерал, і збирала про нього дані.

"На сходовому майданчику Корба чотири рази вистрілив у заступника начальника ГРУ, після чого викинув пістолет і рюкзак, змінив верхній одяг і вилетів до ОАЕ, де був затриманий", - йдеться в повідомленні ФСБ.

У ФСБ навіть назвали суму винагороди, яку обіцяли Корбі в разі ліквідації російського генерала. Це $30 тис.

Третій фігурант справи Віктор Васін, як стверджує спецслужба, зняв квартиру для "конспіративного проживання" і купував Корбі проїзні квитки.

Замах на генерала Алексєєва: що відомо

Саме замах стався в під'їзді багатоповерхівки в Москві 6 лютого. Генерал був госпіталізований, лікарі його врятували.

Традиційно в РФ відразу звинуватили в тому, що сталося, Україну. На що міністр закордонних справ України Андрій Сібіга відповів, що Київ не причетний до замаху на генерала. СБУ замах не коментувала.

