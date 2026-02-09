'Побачимо, як рожева пташечка дзьобає по Кремлю': Дикий про ракети 'Фламінго'

Застосування "Фламінго" по Капустиному Яру – це новий крок у війні проти РФ, вважає Євген Дикий.

Удар Сил оборони України по Капустиному Яру став першим випадком використання ракети "Фламінго" за призначенням.

Таку думку в етері "Radio NV" висловив Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру.

Він пояснив, що до цього Сили оборони використовували "Фламінго" для ударів по тимчасово окупованих територіях України, а також по прикордонних регіонах РФ. Тоді як сама ракета здатна долати відстань до 3000 км.

"Нарешті його вперше застосували саме так, під що він базово конструювався – саме для дальнього удару із великою руйнівною силою. Воно прилетіло саме туди, куди летіло. І ефект від бойової частини вагою в 1 тонну виявився саме такий, який має бути. Тобто принципово більше порівняно з будь-якими дронами. Прильот одної чи двох ракет фактично зруйнував цілий об'єкт. Нарешті починається наступний абсолютно крок взагалі в оцій нашій війні з Росією. Наша компанія діпстрайків набуває абсолютно іншої потужності – і по дальності, і по БЧ", – сказав Дикий.

Водночас експерт пояснив, чому Україна не намагається завдавати ударів "Фламінго" по російських енергетичних обʼєктах. За його словами, наразі стоїть питання кількості цих засобів ураження. Й пріоритетними для них цілями є російський ВПК.

"Я абсолютно переконаний, що колись ми побачимо Фламінго не просто десь там ближче до Москви. Я переконаний, що колись ми побачимо, як Фламінго влітають в Москву. Я цілком допускаю, що ми ще побачимо, як рожева пташечка дзьобає прямо по Кремлю. Але до цього певний шлях ще треба пройти. Питання зараз просто кількості", – додав Дикий.

Ракети "Фламінго": що відомо

Нагадаємо, раніше про те, що Сили оборони атакували Капустин Яр ракетами "Фламінго" повідомили у Генштабі ЗСУ. Зазначається, що удари відбулися по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".

Також раніше стало відомо, що Сили оборони атакували ракетами "Фламінго" завод з виробництва російських військових літаків у Бєлгороді. Як зазначили OSINT-аналітики, до цілі долетіли усі чотири випущені ракети. Також вони зазначають, що радіус відхилення ракети склав менше 80 метрів. А найбільша зона руйнувань – 25 метрів.

