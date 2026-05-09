Новий Xiaomi оснастять рекордною батареєю 10 000 мАг і 7-дюймовим екраном

Судячи з усього, Redmi K100 Pro стане новим еталоном автономності серед смартфонів флагманського класу.

У мережу потрапили нові подробиці про майбутню флагманську серію Xiaomi Redmi K100, яка, за чутками, стане одним із найамбітніших оновлень в історії лінійки. Про це пише портал Gizmochina з посиланням на інсайдерів.

Згідно з витоками, одна з моделей, ймовірно, Redmi K100 Pro, отримає по-справжньому величезний дисплей – з діагоналлю 7 дюймів і роздільною здатністю 2К. Це буде один з найбільших смартфонів на ринку: сучасні флагмани часто обмежуються ~6,8–6,9 дюйма.

При цьому головним акцентом новинки стане величезний акумулятор ємністю 10 000 мАг, що помітно перевищує показники більшості сучасних флагманів Xiaomi і навіть деяких планшетів. Для порівняння, Redmi K90 Pro постачається з акумулятором ємністю 7500 мАг, а модель Redmi Turbo 5 Max встановила рекордну ємність АКБ в історії виробника, отримавши 9000 мАг.

Також серед характеристик смартфона згадується вбудований у дисплей ультразвуковий сканер відбитків пальців, металева рамка та захист від води й пилу IP68/IP69.

У плані продуктивності очікується флагманський чіп нового покоління Qualcomm, а сама лінійка позиціонуватиметься як потужне рішення для ігор та мультимедіа. За попередніми даними, запуск серії Redmi K100 очікується восени 2026 року.

Наприкінці квітня Xiaomi випустила свій найдешевший телефон 2026 року. Пристрій отримав величезний екран, місткий акумулятор і великий обсяг пам'яті, при цьому його вартість не перевищує $100,

УНІАН повідомляв, що в найближчі кілька років смартфони з батареєю 10 000 мАг і більше стануть звичним явищем. Причому в першу чергу це стосуватиметься моделей середнього класу від китайських виробників.

