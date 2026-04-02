Новий Xiaomi оснастять 7-дюймовим екраном і потужним акумулятором 10 000 мАг

Ця новинка може стати "духовним спадкоємцем" Xiaomi Mi Max, але вже з сучасним дизайном і мінімальними рамками.

На ринку смартфонів може знову з'явитися забутий формат "фаблетів". За даними інсайдерів, суббренд Xiaomi – Redmi – тестує пристрій з гігантським екраном і рекордною автономністю.

Згідно з витоком від відомого інформатора Digital Chat Station, китайський виробник планує випустити телефон з екраном 7 дюймів і акумулятором ємністю 10 000 мАг. При цьому, як повідомляється, пристрій збереже плоску форму дисплея.

Діагональ у 7 дюймів фактично виводить пристрій за межі звичних смартфонів – сучасні флагмани зазвичай обмежуються ~6,8–6,9 дюйма. Подібний формат був популярний наприкінці 2010-х – зокрема, серія Xiaomi Mi Max 3 з екраном 6,9" вважалася справжнім гігантом свого часу. Новий пристрій може стати її "духовним спадкоємцем", але вже з сучасним дизайном і мінімальними рамками.

При цьому інсайдер очікує, що смартфон отримає процесор середнього рівня, оскільки топові чіпи вимагають складного охолодження, яке конкурує за місце з батареєю.

Офіційної назви моделі поки немає, проте джерела впевнені, що мова йде саме про новий пристрій Redmi, імовірно, наступне покоління сімейства Redmi Note 16.

Нагадаємо, у березні Xiaomi припинила підтримку понад 40 смартфонів. Більшість із них давно не отримували великих оновлень, а тепер остаточно втратили й патчі безпеки.

За чутками, Xiaomi пропустить 18-у серію флагманів і відразу випустить Xiaomi 26. У 2025 році виробник вже пропустив шістнадцяту лінійку та замість Xiaomi 16 випустив Xiaomi 17 – щоб назви їхніх флагманів не відрізнялися від нових iPhone.

