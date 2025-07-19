У режимі енергозбереження пристрій зможе прожити не більше доби.

Цієї осені лінійка продуктів Apple поповниться ультратонким iPhone 17 Air. Однак ця радикально тонка конструкція супроводжуватиметься деякими компромісами, зокрема в області акумулятора.

За словами інсайдера Instant Digital, ємність акумулятора iPhone 17 Air "не перевищує 3000 мАг". У режимі енергозбереження пристрій зможе прожити не більше доби.

Для порівняння: iPhone 17 Pro Max вперше в історії айфонів отримає АКБ на 5000 мАг. Новий топовий iPhone зможе працювати до 35 годин на одному заряді, а можливо, і довше.

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Цей витік доповнює травневе повідомлення корейського інсайдера yeux1122 – тоді він написав, що найтонший айфон отримає акумулятор лише 2800 мАг. Внутрішні тести Apple показують, що лише 60-70 % користувачів зможуть дотягнути до кінця дня на одній зарядці.

Для розв'язання проблеми автономності Apple планує відродити Smart Battery Case – фірмові чохли-акумулятори, раніше зняті з виробництва після випуску MagSafe Battery Pack 2021 року.

Урізаний акумулятор – це не єдиний наслідок використання тонкого корпусу. За чутками, тонкий iPhone матиме тільки один динамік, одну задню камеру і не підтримуватиме SIM-карти.

Презентація всіх iPhone 17, включно з моделлю 17 Air, очікується у вересні. Інсайдери зібрали 17 помітних змін в iPhone 2025, які здатні утримати користувачів від купівлі старих моделей і дочекатися презентації восени.

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