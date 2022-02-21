Зокрема, це стосується моделей з новими чіпами та відеокартами Intel та Nvidia.

Китай на тлі останній сильного спалаху "Омікрона" вводить нові обмеження для виробників електроніки і не тільки.

Виробник ноутбуків XMG повідомляє, що це негативно позначається на доступності компонентів та порушує ланцюжки поставок, що у кінцевому підсумку призведе до дефіциту та чергового підвищення цін на ноутбуки.

Зокрема, це стосується моделей з новими чіпами та відеокартами Intel та Nvidia. Крім того, в опублікованому пресрелізі XMG згадується майбутнє підвищення цін на SSD. Внаслідок інциденту на заводах Kioxia і Western Digita в непридатність прийшли чіпи NAND сумарним об'ємом 6,5 млрд ГБ, що відіб'ється на вартості флешпам'яті.

Водночас Міністерство торгівлі США ділилося звітом про дефіцит напівпровідників на основі даних від більш ніж 150 компаній в ланцюжку поставок. Користувачам варто бути готовими до ще більш суттєвого подорожчання смартфонів, ноутбуків, автомобілів, планшетів та іншої техніки.

Особливо невтішною є ситуація на тлі стабілізації ринку графічних прискорювачів. З початку 2022 року відеокарти почали активно дешевшати на тлі падіння криптовалюти та відкотилися до цін 14-місячної давності. Щоправда, на горизонті все ще маячить перехід Ethereum до PoS-моделі, який зробить його видобуток невигідним та знизить попит та ціни серед майнерів.

Раніше УНІАН вже писав, що головний онлайн-маркетплейс AliExpress потрапив до "чорного списку" через торгівлю підробками.

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